Drogen in Haarzopf versteckt: 25-Jähriger bei Hof erwischt

BERG/HOF - Weil er in eine Verkehrskontrolle geriet, musste sich ein 25-Jähriger eilig ein Versteck für seine mitgeführten Drogen überlegen. Er kam dabei auf eine skurrile Idee - die ihm aber nicht viel half.

Während er mit seinem Chevrolet an der Rastanlage Frankenwald parkte, geriet am Sonntag ein 25-jähriger Berliner gegen 14.30 Uhr in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Dabei bewiesen die Beamten ein gutes Auge: In seinen zu einem Zopf zusammengebundenen Haaren hatte der junge Mann ein verdächtiges Tütchen versteckt.

In dem Plastikbeutel fanden die Polizisten kleinere Mengen verschiedener Rauschgiftarten. Zudem stellten die Beamten, dass sich der syrische Staatsangehörige aktuell nicht in Deutschland hätte aufhalten dürfen. Das Rauschgift wurde an Ort und Stelle sichergestellt. Zur weiteren Verfolgung des ausländerrechtlichen Verstoßes wurde die zuständige Bundespolizei zur Unterstützung angefordert.

