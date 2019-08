Drogen und Feuerwerk: Liebes-Aus sorgt für zahlreiche Anzeigen

Eifersüchtige Ex-Freundin alarmierte Polizei - vor 15 Minuten

BEILNGRIES - Ein Liebes-Aus im Landkreis Eichstätt hat für zahlreiche Anzeigen gesorgt. Als eine 17-Jährige erfuhr, dass ihr ehemaliger Freund mit seiner neuen Freundin in Beilngries weilte, verpetzte sie ihren Ex bei der Polizei und die fand so einiges bei dem 31-Jährigen. Doch auch die beiden Frauen müssen mit einem Verfahren rechnen.

Dass der 31-Jährige Verflossene aus Ingolstadt aktuell bei seiner neuen Freundin in einem Beilngrieser Ortsteil weilte, gefiel seiner 17-jährigen Ex überhaupt nicht. Deswegen verständigte sie die Polizei und teilte mit, dass im Auto des Mannes einiges zu finden wäre, was von polizeilichem Interesse ist, weil verboten. Sie machte hierbei so konkrete Angaben über die Verstecke im Auto, dass die Beamten ihr Glauben schenkten. Ein kurzfristig genehmigter richterlicher Beschluss führte dann, zumindest aus polizeilicher Sicht, auch zum Erfolg.

Insgesamt 42 verbotene pyrotechnische Feuerwerkskörper konnten sichergestellt werden. Des Weiteren wurden mehrere Utensilien zum Drogenkonsum samt kleineren Anhaftungen von Amphetaminen und Cannabis sichergestellt. Dies führt nun zu Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Sprengstoff- sowie das Betäubungsmittelgesetz.

Aufgrund der Funde wurde die Durchsuchung auf Anordnung eines Richters auch auf die Wohnung ausgedehnt. Auch hier wurde man fündig, sodass nun auch die 24-jährige neue Freundin des Mannes mit einem Verfahren rechnen muss. Aber auch die 17-jährige Ex-Freundin kommt nicht ungeschoren davon. In ihrer Vernehmung räumte sie ein, selbst von ihrem Ex Cannabis erworben zu haben.

eli