Drohung in München: Zwei Schulen wurden geräumt

Polizei bei zwei Gymnasien im Einsatz - Unterricht fällt vereinzelt aus - vor 8 Minuten

MÜNCHEN - Zwei Münchner Gymnasien sind am Dienstag geräumt worden. Wegen einer Drohung, wie die Polizei mitteilte. In einer Schule fällt der Unterricht aus.

Wegen einer Drohung sind in München zwei Schulen geräumt worden. Die Polizei sei am Dienstagmorgen am Dante-Gymnasium und am Klenze-Gymnasium im Einsatz gewesen, sagte ein Sprecher. Hintergründe und Details zu der Drohung waren zunächst unklar. Das Dante-Gymnasium teilte auf seiner Homepage mit, der Unterricht werde den ganzen Tag ausfallen. "Heute, Dienstag, 21. Mai 2019, entfällt der Unterricht am Dante-Gymnasium. Auch die Kolloquiumsprüfungen finden nicht statt", stand dort geschrieben.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

dpa, mw