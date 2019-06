DWD löst Unwetterwarnung über Nürnberg auf

Blitzeinschlag in Ansbach - Zwischenzeitlich Warnstufe 3 - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - In Nürnberg wurde es etwas dunkel am Himmel, der große Regen oder gar Hagel blieb bislang aber aus. Der Deutsche Wetterdienst warnte dort sogar vor Gewittern, gab in Ansbach sogar die Unwetterstufe 3 aus. Inzwischen mindern sich jedoch die Warnhinweise auf der Landkarte wieder.

+++ Am Montag kündigte der Deutsche Wetterdienst (DWD) Gewitter, Sturmböen und Hagel an. In Ansbach wurde zwischenzeitlich sogar die Unwetterwarnung der Stufe 3 herausgegeben. So gab es im Landkreis auch kleinere Zwischenfälle, das große Unwetter blieb aber aus. In der Region um Nürnberg oder Bamberg wurde bis 19.30 Uhr vor starken Gewittern und Stumböen an die 85 Kilometer pro Stunde gewarnt. Zum Tagesausklang hat es in Nürnberg trotz verschwundener Sonne immer noch Werte zwischen 19 und 27 Grad.

Grund für den Umschwung nach dem sommerlichen Wochenende ist nach Angaben des Wetterdienstes ein Tief nördlich der Britischen Inseln. Dieses lenke heiße und feuchte Luft nach Bayern. Die zugehörige Kaltfront nähere sich nur zögerlich.

+++ Am Dienstag breiten sich die Unwetter bis in den Osten Bayerns und in die Alpen aus, es kann ordentlich krachen. Bis zu 60 Liter Starkregen pro Quadratmeter werden erwartet.

+++ Am Mittwoch erwarten uns dann wieder bis zu 14 Sonnenstunden, dabei bleibt es ganztägig sehr warm: Mit 20 Grad am frühen Morgen und voraussichtlich 29 Grad um 20 Uhr erwartet uns einer der schönsten Tage der Woche und bestes Wetter, um den Grill anzuschmeißen.

