DWD warnt: Erste Hitzegewitter südlich von Nürnberg

Besucher des Bardentreffens müssen mit Unwettern rechnen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Während in Nürnberg das Bardentreffen in die Startphase geht, schwitzen die Franken am Freitag noch einmal ordentlich bei bis zu 37 Grad. Am Wochenende gibt es dann die sehnlich erwarteten Temperaturstürze - allerdings mit bitterem Beigeschmack: Heftige Gewitter werden erwartet. Schon für den Freitagnachmittag gelten erste Warnungen vor Sturmböen und Starkregen.

Bilderstrecke zum Thema Tipps gegen heiße Nächte: So schläft man trotz der Hitze gut Es ist heiß, und es bleibt auch erst einmal heiß. In vielen Wohnungen kühlt es leider auch in der Nacht kaum ab, die Temperaturen sind vor allem im Dachgeschoss richtig hoch. Das Resultat: Man dreht sich, schwitzt, blickt auf die Uhr und findet einfach nicht zur Ruhe. Damit Sie trotz der hohen Temperaturen gut und erholsam schlafen, haben wir die besten Tipps zusammengestellt.



+++ Das Wochenende wird am Freitag in der Hitze-Woche mit 37 Grad eingeläutet. Es bleibt zunächst trocken und heiß - für den Nachmittag warnt der DWD allerdings vor schweren Gewittern im Raum rund um Ansbach und südlich von Nürnberg. In der Nacht "fallen" die Temperaturen auf 21 Grad.

+++ Beim Bardentreffen am Wochenende müssen sich die Besucher auf teils heftige Gewitter einstellen. Schon am Samstag sinken die Temperaturen ein wenig, 27 Grad klingen nach der Hitzewelle beinahe schon angenehm kühl. Am Abend donnert und blitzt es dann los.

+++ Am Sonntag setzt sich der Regen ab den Nachmittagsstunden fort, es werden maximal 23 Grad erreicht. Wer also den musikalischen Klängen in der Altstadt lauschen will, sollte sich für Regen wappnen.

Bilderstrecke zum Thema Von Tango bis Folk: Diese Künstler spielen 2019 auf dem Bardentreffen Längst ist das Nürnberger Bardentreffen kein Geheimtipp mehr. Von 26. bis 28. Juli 2019 heißt es quer durch die Nürnberger Altstadt "World Wild Accordion". Blättern Sie durch unsere Bildergalerie und sehen Sie eine Auslese der heuer auftretenden Bands und Acts.