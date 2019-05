DWD warnt in Franken vor Dauerregen und Gewittern

Erst am Mittwoch sollen die Niederschläge abklingen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Da kommt was auf Franken zu: Der Deutsche Wetterdienst warnt am Montag in vielen Teilen der Region vor Dauerregen. Es könnten bis zu 80 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Am Abend könnte es dann erneut krachen, denn es werden Gewitter erwartet.

+++ Am Montag wird es richtig ungemütlich: Die Temperaturen sinken auf etwa 18 Grad, vor allem fallen aber ergiebige Niederschläge. In vielen Teilen Frankens warnt der DWD vor unwetterartigen Regenfällen mit Niederschlagsmengen von bis zu 80 Litern pro Quadratmeter. Am Abend sollen sich laut dem Wetterochs erneut Gewitter zusammenbrauen.

+++ Am Dienstag sinken die Temperaturen dann deutlich. Bei maximal 14 Grad wird es vor allem über den Mittag hinweg regnerisch und windig. Die Sonne lässt sich kaum blicken.

+++ Am Mittwoch klingen die Niederschläge allmählich ab und die Wolkendecke beginnt nachmittags aufzulockern. Maximal werden 18 Grad erreicht.

Quellen: nordbayern.de / wetterochs.de / wetter.de / wetter.com

Gewitter © Bernd März/dpa



Gewitter Foto: Bernd März/dpa