DWD warnt in Franken vor Gewitter und Starkregen

Nachmittags besonders Gebiete südlich von Nürnberg betroffen - vor 21 Minuten

NÜRNBERG - So schön und sonnig der Sonntag auch angefangen hat, er könnte noch ungemütlich enden: Der Deutsche Wetterdienst warnt in Teilen Frankens am Nachmittag vor heftigen Gewittern und Starkregen. Auch mit starken Windböen und Hagel muss gerechnet werden.

+++ Auch am letzten Tag der Woche bleibt es warm. Allerdings können am Sonntagnachmittag vereinzelt Gewitter und Schauerwolken aufziehen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 28 bis 30 Grad.

+++ Die hohen Temperaturen werden uns aber voraussichtlich bis Mitte nächster Woche erhalten bleiben. Von Montag bis Mittwoch sind Temperaturen um die 30 Grad zu erwarten. Lediglich am Montagmorgen kann es vereinzelt zu Regenschauern kommen.

+++ Am Donnerstag meldet der Wetterochs von Westen her kommend eine Kaltfront mit einzelnen Regenfällen. Jedoch hält sich diese laut dem Wetterexperten nur kurz in der Region auf: "Ihr folgt trockenere Atlantikluft, die rasch wieder unter Hochdruckeinfluss gerät."