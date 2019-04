DWD warnt: Schwere Gewitter rasen auf Mittelfranken zu

Tief "Uli" bringt kalte Luft und jede Menge Regen nach Franken - vor 1 Minute

NÜRNBERG - Nach "Theodor" bringt nun auch Tief "Uli" kalte Luft und jede Menge Regen nach Franken. Bis zum Sonntagabend warnt der DWD außerdem vor starken Sturmböen. Die Temperaturen bleiben das ganze Wochenende über im Keller und erreichen maximal noch 16 Grad. In der Nacht zum Montag kann es sogar frieren.

+++ Derzeit warnt der Deutsche Wetterdienst vor schweren Gewittern in Mittelfranken. Die Warnung gilt vorerst bis 20 Uhr. In Nürnberg verdunkelt sich bereits der Himmel, starker Regen setzt ein.

+++ Am Wochenende lässt dann Theodors Nachfolger Uli kalte und feuchte Luft nach Deutschland strömen: Am Samstag klettert das Quecksilber nur im Regensburger Raum auf bis 16 Grad, im Rest Bayerns wird es bis zu fünf Grad kälter. Am Nachmittag können erneut Tropfen fallen

+++ Auch der Sonntag wird frisch: Bei maximal 12 Grad kann es immer wieder örtliche Schauer geben, in der Nacht gibt es stellenweise sogar Bodenfrost.

+++ Die Sonne lässt noch etwas auf sich warten: Der Montag startet ebenfalls mit vielen Wolken. Erreicht werden maximal 14 Grad!

Quellen: nordbayern.de / wetterochs.de / wetter.de / dwd.de