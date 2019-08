DWD warnt vor abendlichen Gewittern in fast ganz Bayern

In der Gegend um Weißenburg könnte es schon vorher krachen - vor 2 Minuten

NÜRNBERG - Regenschauer und Gewitter vermiesen die zweite Ferienwoche. Bis Donnerstag sollte uns ein Regenschirm begleiten, denn immer wieder sorgt Platzregen für nasse Abkühlung. Allerdings fällt es selbst dem Deutschen Wetterdienst schwer, in dieser unbeständigen Phase die Unwetter an bestimmten Orten festzumachen.

+++ Der Deutsche Wetterdienst warnt für den Dienstag vor Gewittern in Bayern. Betroffen ist in Franken vor allem das Gebiet rund um Schwabach und Roth, Weißenburg und die Oberpfalz. Auch die Umgebung um Nürnberg könnte betroffen sein. Das Thermometer steigt zwar auf 28 Grad, allerdings versteckt sich die Sonne dabei hinter der Wolkenschicht.

+++ Am Mittwoch sinken die Temperaturen ab auf 23 Grad. Es bleibt regnerisch und auch die Wahrscheinlichkeit für Gewitter bleibt relativ hoch. Den Regenschirm also am besten gar nicht erst zuhause aus der Tasche nehmen.

+++ Am Donnerstag sieht es zumindest aktuell danach aus, dass es wieder etwas besser wird. Es wird bis zu 24 Grad warm. Momentan sind keine Schauer angekündigt, doch in dieser unbeständigen Woche könnte sich das durchaus ganz schnell wieder ändern.