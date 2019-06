DWD warnt vor Gewittern in Franken - Rock im Park noch nicht betroffen

Unwetterfront rollt von Westen her auf Mittelfranken zu - vor 50 Minuten

NÜRNBERG - Mit bis zu 27 Grad gelingt am Freitag ein guter Start für Rock im Park. Doch schon in der Nacht rauscht eine Kaltfront durch die Region und bringt Böen von bis zu 100 Stundenkilometern. Von Westen her ziehen außerdem schwere Gewitter in die Region hinein. Jörg Kachelmann tickert live und exklusiv für nordbayern.de und hält Sie mit seinen Prognosen auf dem Laufenden!

+++ Am Freitag stieg das Quecksilber tagsüber auf bis zu 27 Grad. Am Abend ziehen nun dichte Wolken auf. Für Westmittelfranken gilt eine Gewitterwarnung der höchsten Stufe des DWD, und auch außerhalb der Unwetterzonen brausen starke Böen die Region.

+++ Jede Menge Wolken zeigen sich am Samstag am Himmel, nach den sommerlich heißen Tagen in der Mitte der Woche kühlt es nun merklich ab. Tagsüber soll es aber trocken bleiben. Die Höchsttemperaturen liegen bei 21 Grad.

+++ Auch der Sonntag bringt viele Wolken, dafür wird es wieder wärmer: Bei Temperaturen von maximal 26 Grad können Berg- und Rock-im Park-Gänger und ereinzelte Schauer am Nachmittag sind möglich.

