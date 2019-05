DWD warnt vor heftigem Dauerregen in Teilen Bayerns

Kräftigen Schauer hatten vielerorts Straßen überschwemmt - vor 40 Minuten

NÜRNBERG - Immer noch bestimmt der Dauerregen das Wetter in Bayern: Auch am Dienstag kann es bis 17 Uhr immer wieder stark regnen und gewittern. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor "unwetterartigen Mengen", die auf die Region herabprasseln. Es kann stellenweise zu Hochwasser kommen.

+++ Am Dienstag sinken die Temperaturen auf bis zu 13 Grad. Die Regenfelder ziehen sich noch immer nicht zurück. Es wird vor allem über den Mittag hinweg regnerisch und windig. Die Sonne lässt sich kaum blicken. Der Deutsche Wetterdienst warnt außerdem vor Hochwasser in Bayern.

+++ Am Mittwoch klingen die Niederschläge über Nürnberg und dem Umland allmählich ab und die Wolkendecke beginnt nachmittags aufzulockern. Maximal werden 14 Grad erreicht. Im Alpenvorland kann es weiterhin zu heftigen Schauern kommen.

+++ Der Donnerstag bleibt dann endlich wieder trocken. Bei einem Mix aus Sonne und Wolken klettert das Quecksilber auf die 19-Grad-Marke. Nach aktuellem Stand dürfen wir uns auf bis zu sieben Sonnenstunden freuen.

Quellen: nordbayern.de / wetterochs.de / wetter.de / wetter.com

Der starke Dauerregen in der Region hält an. Im mittelfränkischen Scheinfeld (Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim) war am Montagnachmittag die Innenstadt kurzzeitig unter Wasser gestanden. In den Gullideckeln hatte sich zu viel Laub gesammelt. Die Feuwerwehr musste die Deckel deshalb anheben und den Ablauf reinigen. Noch bis zum Mittwoch soll es in der Region immer wieder heftig regnen.