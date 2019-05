DWD warnt vor schweren Gewittern am Samstag

Unbeständiges Wetter am Wochenende - vor 57 Minuten

NÜRNBERG - Am Wochenende herrschen angenehme Temperaturen um die 20 Grad. Allerdings sollte man sich vorsehen: Der Samstag bringt am Nachmittag schwere Gewitter mit sich, wie der Deutsche Wetterdienst warnt.

+++ Temperaturen um die 20 Grad-Marke und bescheren uns auf den ersten Blick einen sommerlichen Samstag. Der Deutsche Wetterdienst warnt ab dem Nachmittag allerdings vor kräftigen Gewittern. Betroffen sind unter anderem der närdliche Landkreis Bamberg, der südliche Landkreis Ansbach sowie Neumarkt, Schwabach und Roth.

+++ Am Sonntag wird es zwar leicht bewölkt, Niederschlag ist aber nicht zu erwarten. Die Temperaturen steigen auf maximal 22 Grad.

+++ Die Sonne versteckt sich zum Wochenbeginn am Montag teilweise hinter Wolken, gegen Abend ist in der Region mit Regen zu rechnen. Am Dienstag setzt sich die Wolkendecke dann endgültig durch und es wird mit maximal 18 Grad wieder kühler.

Quellen: nordbayern.de / wetterochs.de / wetter.de / wetter.com

Bilderstrecke zum Thema Sie haben gewählt: Das sind die schönsten Biergärten der Region Ob urig oder modern, auf dem Berg oder nah am Wasser - in Franken locken verschiedenste Biergärten hungrige und vor allem durstige Gäste an. Unsere Nutzer durften für ihre Lieblings-Plätzchen zum Verweilen abstimmen. Nun steht der Sieger fest - in diesem Sinne Prost!