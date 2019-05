DWD warnt vor starken Gewittern und Sturmböen

Trübe Aussichten zum Muttertag - Am Montag zeigt sich die Sonne - vor 46 Minuten

NÜRNBERG - Der Deutsche Wetterdienst warnt am Samstagnachmittag in einigen Teilen Frankens und der Oberpfalz vor starken Gewittern. Zudem muss in ganz Franken mit stürmischen Böen und starken Regenfällen gerechnet werden.

+++ Der Samstag wird schon wieder etwas ungemütlicher: Zwar klettern die Temperaturen auf 17 Grad, doch es kommt zu Regenschauern und Sturmböen. Örtlich können laut dem Deutschen Wetterdienst auch Gewitter auftreten.

+++ Auch der Sonntag kann das Wochenende nicht mit etwas Frühlingsgefühlen füllen: Tagsüber bleibt die Wolkendecke geschlossen und die Temperaturen erreichen nur maximal 13 Grad. In den Morgenstunden kann es zu Regenfällen kommen.

+++ Am Montag lässt sich dann endlich auch die Sonne wieder zwischen den Wolken blicken. Allerdings bringen frische Nordwinde einen Kaltluft-Nachschub nach Franken, weshalb die Temperaturen erneut nur auf etwa 13 Grad steigen.

