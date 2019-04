DWD warnt: Waldbrandgefahr in Franken extrem hoch

Zum Wochenstart erwarten uns Böen in der Region - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Auch am Ostermontag setzt sich der sommerliche Trend der letzten Tage fort: Bis zu 25 Grad werden in Franken erwartet. Allerdings steigt mit der Trockenheit und dem aufkommenden Wind auch die Waldbrandgefahr. Der DWD hat für fast ganz Bayern die zweithöchste Warnstufe herausgegeben.

+++ Auch am Ostermontag bleibt es bei maximal 25 Grad sommerlich warm und außerdem trocken. Weil jetzt aber auch der Ostwind wieder zunimmt, ist besondere Vorsicht geboten: Fast in ganz Bayerns gilt die zweithöchste Stufe der Waldbrandgefahr - in einigen Teilen sogar die höchste.

+++ Erst ab Dienstag gehe die Gefahr von Feuern zurück. Die Meteoroldogen rechnen bis dahin weiter mit trockenem und warmem Wetter, teilweise mit bis zu 26 Grad. Außerdem erwarten uns Böen von rund 42 Stundenkilometern.

+++ In den Nächten bleibt es ebenfalls klar und trocken. Die Temperaturen sinken auf zwischen 9 und 5 Grad.

Trockenheit und Wind: Wetter entfacht Brände in der Region

Quellen: nordbayern.de / wetterochs.de / wetter.de / dwd.de

Bilderstrecke zum Thema Frankenwald in Flammen: Feuerwehr rückt mit 150 Kräften an Bei Geroldsgrün im Landkreis Kronach standen am Ostersonntag etwa 2500 Quadratmeter Wald in Flammen. Rund 150 Einsatzkräfte kämpften vor Ort gegen das Feuer an einer abgelegenen Stelle. Besonders der Transport des Löschwassers wurde zur echten Herausforderung.







Bilderstrecke zum Thema 11 Dinge, die der Frühling mit unserem Körper anstellt Der Frühling erweckt nicht nur die Natur zum Leben, sondern stellt auch in unserem Körper einiges an. Was ist dran am Mythos Frühjahrsmüdigkeit und einem Hormonhaushalt im Ausnahmezustand? Lesen und sehen Sie selbst!