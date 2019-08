DWD-Warnung: Unwetter mit Starkregen ziehen über Region

Schwere Gewitter brachten Sturmböen und Blitze - vor 1 Minute

NÜRNBERG - Heftige Gewitter haben am Abend einem sommerlichen Sonntag ein jähes Ende gesetzt. In großen Teilen Mittelfrankens und der Oberpfalz sorgten Regen und Sturmböen für einen ungemütlichen Wochenendausklang - auch auf dem Taubertal-Festival und dem Jura-Volksfest schüttete es wie aus Eimern.

+++ Der DWD warnt bis 23 Uhr für die gesamte Oberpfalz sowie die Landkreise südlich und östlich von Nürnberg vor schweren Unwettern. In ganz Bayern gibt es in der Nacht ergiebige Regenfälle, die sich bis in den nächsten Tag hineinziehen.

+++ Die neue Woche startet ungemütlich: Die Temperaturen erreichen am Montag nur noch rund 19 Grad. Dabei wird es regnerisch, die Sonne wird fast nicht zu sehen sein.

+++ Am Dienstag soll es da schon etwas freundlicher werden: Das Thermometer klettert wieder knapp über die 20-Grad-Marke. Allerdings bleibt es meist bewölkt. Mittags kann es Schauer geben.

+++ Der Mittwoch setzt diesen Trend weiter fort. Bei rund 21 Grad soll es trocken bleiben. In der Nacht kühlt es auf rund 15 Grad ab.