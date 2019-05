Echt jetzt? Winter feiert in Franken sein Comeback

In Oberfranken rieselten dicke Flocken vom Himmel - vor 28 Minuten

NÜRNBERG - Durchaus überraschend feiert der Winter derzeit in Teilen Frankens sein Comeback. In Oberfranken rieselten etwa dicke Flocken vom Himmel, Felder und Wiesen färbten sich Weiß. Wir haben die Bilder vom unverhofften Schnee-Comeback!

Echt jetzt? Das dachten sich wohl am Samstag viele Oberfranken beim Blick in den Garten. Vom Mai erwartet man eigentlich ja angenehmes Frühlingswetter und vielleicht sogar den ersten Sonnenbrand - An diesem Wochenende hat sich allerdings der Spät-Winter zurückgemeldet und viele Teile der Region in ein weißes Kleid getaucht.