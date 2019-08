"In der Metropolregion Nürnberg erwirtschaften 160.000 Unternehmen ein Bruttoinlandsprodukt von 134 Mrd. Euro. Die Exportquote liegt bei 49 Prozent, was die starke Verflechtung der hiesigen Unternehmen mit der Weltwirtschaft zeigt. Die Metropolregion ist eine freiwillige Allianz aus 11 kreisfreien Städten und 23 Landkreisen. Sie umfasst den größten Teil Nordbayerns, also gesamt Mittelfranken und Oberfranken, die nördliche und mittlere Oberpfalz, die zwei unterfränkischen Landkreise Hassberge und Kitzingen sowie den Landkreis Sonneberg in Thüringen", schreibt die Metropolregion über sich selbst. © metropolregion nürnberg