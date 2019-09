Einsatzflut: Viele Feuerwehren in Franken sind am Limit

Zahl der Einsätze steigt seit Jahren - Anspruchshaltung ist ein Problem

NÜRNBERG - Die Freiwilligen Feuerwehren in Bayern stellen Jahr für Jahr neue Einsatzrekorde auf. 2017 etwa verzeichnete der Landesfeuerwehrverband circa 223.000 Einsätze, 20 Jahre zuvor mussten die Brandschützer im Freistaat rund 140.000-mal innerhalb eines Jahres ausrücken. Angesichts dieses Pensums sind viele Aktive inzwischen an der Belastungsgrenze.

Die Stauprognosen für dieses Wochenende verheißen nichts Gutes. In Bayern und Baden-Württemberg enden die Sommerferien, gleichzeitig werden auf den Autobahnen in unserer Region etliche Späturlauber, Wochenendausflügler und Bergwanderer unterwegs sein. Viele Freiwillige Feuerwehren rüsten sich innerlich deshalb bereits für weitere Einsätze auf den Fernstraßen rund um Nürnberg.

Unter anderem die vielen, teilweise schon seit Jahren bestehenden Autobahn-Baustellen in der Region sorgen dafür, dass die Einsatzzahlen der Hilfs- und Rettungsdienste jedes Jahr neue Rekordhöhen erreichen. "Als ich vor zehn Jahren als Kreisbrandrat anfing, hatten die Feuerwehren im Landkreis Nürnberger Land 1900 Einsätze pro Jahr. Im vergangenen Jahr lagen wir bei 4200 Einsätzen“, erzählt Norbert Thiel, der seit über 40 Jahren bei der Feuerwehr aktiv ist und den permanenten Zuwachs an sogenannten technischen Hilfeleistungen mit Sorge beobachtet.

Immer weniger Brände zu löschen

Auch bayernweit sorgen volle Straßen, dichtere Bebauung und die zunehmende Technologisierung dafür, dass viele Freiwillige Feuerwehren im Freistaat mittlerweile an der Belastungsgrenze sind. Zwar müssen die Helfer immer seltener zu Bränden ausrücken, die anderen Aufgaben, etwa Einsätze bei Unfällen, extremen Wetterereignissen oder Umweltkatastrophen, nahmen dafür im Laufe der Jahre immer mehr zu.

Immer wieder Unfälle auf der A9: "Wir stehen am Limit"

Die gestiegenen Einsatzzahlen hängen laut Jürgen Weiß, dem zuständigen Fachbereichsleiter beim LFV, auch mit den gestiegenen Ansprüchen vieler Leute an das Gemeinwesen zusammen.

"Wenn früher nach einem Starkregen das Wasser fünf Zentimeter hoch im Keller stand, hat man selbst zu Eimer und Feudel gegriffen. Heute rufen da manche lieber die Feuerwehr“, sagt Weiß, der auch von einem klaren Stadt-Land-Gefälle bei vielen Einsatzarten berichtet. In der Anonymität der Großstadt werden die Feuerwehrleute zum Beispiel viel öfter zu Wohnungsöffnungen gerufen als in kleinen Gemeinden.

Dafür müssen sich die Floriansjünger im ländlichen Raum öfter mit schweren Unfällen auf den durch ihre Zuständigkeitsbereiche verlaufenden Autobahnen auseinandersetzen.

Besonders belastet ist hier das Nürnberger Land, denn mit der A3, der A6, der A9 und der A73 laufen gleich vier stark frequentierte Fernstraßen durch dieses Gebiet. "Rund 220 Kilometer Autobahn verlaufen durch unseren Landkreis, so viel wie in keinem anderen in Bayern“, berichtet Norbert Thiel, dessen Kameraden entsprechend viel zu tun haben. Im Schnitt alle acht Tage sei eine der Landkreis-Wehren bei einem schweren Unfall mit eingeklemmten Personen gefordert, schätzt Thiel, der auch Vizepräsident des Landesfeuerwehrverbandes ist.

Sieben Einsätze innerhalb einer Woche

Gehörig im Stress war zuletzt zum Beispiel die Freiwillige Feuerwehr Altdorf, die in der vergangenen Woche insgesamt siebenmal ausrücken musste – dreimal war ihre Unterstützung bei Unfällen auf der A6 nötig. Auch bei der Feuerwehr im einige Kilometer entfernt liegenden Alfeld gehören Rettungseinsätze auf der Autobahn mittlerweile zum täglichen Geschäft. "Als ich vor 40 Jahren bei der Feuerwehr angefangen habe, mussten wir dort ein- oder zweimal im Jahr eingreifen. Inzwischen sind gut zwei Drittel unserer Einsätze auf der Autobahn“, sagt Werner Fischer, der 1. Vorsitzende der Alfelder Feuerwehr.

Über eine Stunde brauchte die Feuerwehr bei diesem Unfall, um den schwer verletzten Lkw-Fahrer aus der völlig deformierten Kabine zu befreien. Solche Einsätze benötigen enorm viel Personal und sind auch eine große psychische Belastung für die Helfer.



Viele schlimme Dinge bekamen die Helfer in den vergangenen Jahren auf den großen Verkehrsadern rund um Nürnberg zu sehen: Autos, die zwischen zwei Lkw wie eine Sardinenbüchse zerquetscht wurden – so wie im Mai 2016, als auf der A6 beim Autobahnkreuz Nürnberg-Ost nur der Vater einer fünfköpfigen Familie schwer verletzt überlebte. Seine Frau und seine drei Kinder starben damals noch an der Unfallstelle, und solche Tragödien nehmen auch langjährige Helfer sehr mit. "Nach solchen Einsätzen liegst du die ganze Nacht wach im Bett“, erzählt Fischer. Für solche Fälle steht den Einsatzkräften deshalb unter anderem die Psychosoziale Notfallversorgung zur Verfügung.

30 bis 35 Mann pro Unfall nötig

Auch bei den Feuerwehren im Landkreis Roth lässt sich der permanent gestiegene Anteil von technischen Hilfeleistungen leicht an der Statistik ablesen. Listet das Rother Landratsamt für das Jahr 2002 noch 924 Einsätze auf, stieg diese Zahl auf 2548 im vergangenen Jahr. Unter anderem ist für diese Entwicklung die Tatsache verantwortlich, dass seit Jahren auf der A9 gebaut wird. Eine Folge der vielen Bau- und Sanierungsarbeiten sind Staus, eine andere eine gehörige Zahl von Unfällen, die unter anderem Jürgen Flierl, Kommandant der Hilpoltsteiner Feuerwehr, immer wieder in Atem halten.

Seine Wehr ist Stützpunktfeuerwehr, mit dem entsprechenden Gerät soll sie die Ortsteil-Wehren führen. Das bedeutet aber auch, dass sie bei jedem Autobahnunfall dabei ist. Mit Absicherung und Führung sind bei jedem Unfall 30 bis 35 Mann im Einsatz, davon etwa 20 bis 25 aus Hilpoltstein.

Im vergangenen Juli rückte die Hilpoltsteiner Wehr 32-mal aus, statistisch also jeden Tag. Was macht das mit den Feuerwehrleuten? "Die Ampel steht auf Orange“, sagt Flierl. Allein das ständige Unter-Strom-Stehen strapaziere die Nerven.

Die Belastung ist hoch, aber "grundsätzlich helfen wir gerne“, sagt Flierl. Auf der Autobahn, wenn es brennt – aber auch jedem, der ein Wespennest im Garten hat. Wer den Feuerwehrleuten helfen will, kann eintreten – oder überlegen, ob er für jedes Problem die 112 wählen muss. Vielleicht könne man es ja auch gemeinsam mit dem Nachbarn lösen.

ANDRÉ AMMER