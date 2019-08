Endlich angekommen: NN-Wanderreporterin Anne in Trautskirchen

Weg führte an der Zenn entlang - Besuch beim Wasserschloss - vor 58 Minuten

RAPPENAU/TRAUTSKIRCHEN - NN-Wanderreporterin Anne Kleinmann besuchte gleich zu Beginn ihrer ersten Tour das Wasserschloss in Unternzenn, gefolgt von einer bekannten Familienmetztgerei in Unteraltenbernheim. Mittlerweile ist die Volontärin in ihrem heutigen Zielort eingetroffen: Trautskirchen. Was sie auf ihrer Reise erlebt, erfahren Sie hier!

Mehr Informationen gibt es unter www.frankentourismus.de.

+++ Hallo Rappenau, ciao Netz! NN-Wanderreporter Hans-Peter kämpft mit Funkloch +++

Hier finden Sie die NN-Wanderreporter auf Facebook.

Anne Kleinmann