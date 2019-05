Endlich: Die Sonne lacht bei 25 Grad über Franken

Am Wochenende könnten aber auch Wärmegewitter drohen - vor 3 Minuten

NÜRNBERG - Am Donnerstag ließ der Mai die Franken und Oberpfälzer unter Regenschauern noch einmal richtig bibbern. Doch am Wochenende wird endlich alles gut: Die Sonne kehrt zurück - mit bis zu 25 Grad. Allerdings könnte das ein oder andere Wärmegewitter die Frühlingsfreuden trüben.

+++ Ab Freitag geht es endlich aufwärts! Wahrscheinlich kommt die Sonne zwar erst am Nachmittag heraus, dafür aber dann so richtig: 16 bis 22 Grad werden laut Wetterochs erreicht. Vielleicht tröpfelt es am Morgen noch etwas, ansonsten bleibt es trocken.

+++ Heiter wird es am Samstag: Es werden 24 Grad erreicht. Allerdings könnte es mancherorts zu Wärmegewittern kommen, die dann entsprechende Gewitterböen mit sich bringen.

+++ Auch am Sonntag zieht sich die Warmfront durch den Tag: Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 bis 25 Grad. In der Regel bleibt es aufgelockert, allerdings könnten die Schauer und Wärmegewitter den Sonntagsausflug ein wenig vermiesen. Also lieber den Schirm einpacken!

