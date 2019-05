Endlich Frühlingswetter: Sonnenschein am Wochenende

Am Freitag freuen sich die Franken über bis zu 22 Grad - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Endlich können die Jacken, Regenschirme und Gummistiefel zuhause bleiben: Am Freitag freuen sich die Franken über bis zu 22 Grad bei nur leicht bewölktem Himmel. Die Temperaturen halten sich erfreulicherweise das ganze Wochenende über in dem Bereich.

+++ Der Freitag lässt bei bis zu 22 Grad endlich den Frühling einkehren. Kaum eine Wolke am Himmel verdeckt die sehnsüchtig erwarteten Sonnenstrahlen. Regen ist nahezu ausgeschlossen, es regt sich ein laues Lüftchen.

+++ Auch am Wochenende hält sich das gute Wetter. Es bleibt warm und größtenteils trocken bei wechselnder Bewölkung. In den Nächten kühlt es jedoch auf 10 bis 5 Grad ab. Am Samstag könnte es stellenweise zu leichten Regenschauern kommen, die aber um die Mittagszeit herum versiegen.

+++ Der Sonntag lockt dann sicherlich bei 9 Sonnenstunden und 21 Grad die Menschen der Region ins Freie. Die idealen Gegebenheiten also, um einem der lokalen Biergärten einen Besuch abzustatten.

Quellen: nordbayern.de / wetterochs.de / wetter.de / wetter.com

