Entführung in Bayreuth? Autofahrer zerrt junge Frau in Wagen

Mehrere Passanten hatten Szene beobachtet und riefen die Polizei - vor 34 Minuten

BAYREUTH - Vor den Augen anderer Passanten zerrte ein Autofahrer in Bayreuth eine junge Frau in seinen Wagen. Mehrere Notrufe gingen daraufhin bei der Polizei ein. Die Einsatzkräfte kamen dem vermeintlichen Entführer schnell auf die Spur.

Gegen 19.30 Uhr meldeten sich mehrere Personen bei der Polizei, nachdem sie beobachtet hatten, wie ein Autofahrer in der Hindenburgstraße eine junge Frau gegen deren Willen in seinen Wagen zerrte. Durch das übermittelnde Kennzeichen kamen die Beamten dem "vermeintlichen Entführer" schnell auf die Spur, so die Polizei.

An dessen Wohnadresse im Landkreis Bayreuth trafen sie sowohl den 20-Jährigen als auch die 19-jährige Frau an. Da die junge Frau jedoch glaubhaft angab, nicht gegen ihren Willen ins Auto gezerrt worden zu sein, blieb sie bei dem 20-Jährigen. Zur Klärung des genauen Sachverhaltes hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jm