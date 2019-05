Er schlief auf der Straße: 45-Jähriger von Lastwagen überrollt

PFREIMD - Nach einem Feuerwehrfest hat sich ein 45-Jähriger bei Pfreimd in der Oberpfalz zum Schlafen auf die Straße gelegt: Der Mann wurde von einem Lkw überrollt und starb noch am Unfallort. Ein Kriseninterventionsteam ist im Einsatz.

Ein Lastwagen hat bei Pfreimd im Landkreis Schwandorf gegen 3.55 Uhr einen 45-Jährigen überrollt und dabei getötet. Der Hergang des Unfalls am frühen Montagmorgen sei noch nicht abschließend geklärt, sagte ein Polizeisprecher. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befand sich der 45-Jährige nach seinem Besuch auf dem Feuerwehrfest in Pamsendorf gerade auf dem Nachhauseweg und legte sich vermutlich zum Schlafen auf die Straße. Der Lkw-Fahrer gab gegenüber der Polizei an, dass er den Mann erst kurz vorher sehen konnte, da er hinter einer Kuppe lag.

Der Fahrer konnte demnach nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den 45-Jährigen, welcher noch an der Unfallstelle starb. Die Strecke zwischen Pamsendorf und Trefnitz musste für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Zur Klärung des genauen Ablaufs forderte die Polizei einen Gutachter an. Der Lkw-Fahrer wird von Kräften des Kriseninterventionsteams betreut.

