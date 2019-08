Erlangen: Diesel tritt aus Linienbus aus - Feuerwehr im Großeinsatz

ERLANGEN - Weil ein Linienbus am Erlanger Hugenottenplatz massiv Diesel verloren hat, war die Feuerwehr schwer beschäftigt. 15 Kräfte wurden der Lage schließlich Herr.

Am Mittwochabend hat ein Linienbus am Erlanger Hugenottenplatz viel Diesel verloren - die Feuerwehr rückte an. © Klaus-Dieter Schreiter



Kurz nach 18 Uhr wurde der Erlanger Feuerwehr gemeldet, dass ein Linienbus, der aus dem Umland kam und über den Martin-Luther-Platz zum Hugenottenplatz unterwegs war, massiv Diesel verloren hat. Darum rückte die Wehr mit mehreren Fahrzeugen aus. Auf der Strecke durch die Innenstadt wurde jedoch kein Diesel auf der Fahrbahn entdeckt, der Bus wurde schließlich auf dem "Hugo" ausgemacht. Er stand halb auf dem Gehweg und dabei so ungünstig, dass der Kraftstoff auch gleich noch in einen Gully lief.

Die 15 Kräfte – zwei Einsatzwagen waren zusätzlich von einer Einsatzstelle im Bubenreuther Weg abgerückt – streuten die mit Diesel bedeckte Fläche mit Ölbinder ab und reinigten den Gully. Einsatzleiter Michael Kolmstetter verständigte zudem das Klärwerk über den Dieselunfall, jedoch sei die ausgetretene Menge für das moderne Klärwerk kein Problem, habe man ihm mitgeteilt. Ursache für den massiven Dieselaustrtitt war laut Feuerwehr eine defekte Kraftstoffleitung an dem Linienbus. Nach einer knappen Stunde war die Fahrbahn so weit gereinigt, und die undichte Stelle so weit abgedichtet, dass die Feuerwehr wieder abrücken konnte.

