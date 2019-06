Im Burger King in der Erlanger Cuminastraße trat am Montagnachmittag Gas aus. Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungskräften und Polizei war im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Literweise Franziskaner-Weißbier haben am Freitagnachmittag und bis in den Abend hinein den Verkehr auf der A3 am Kreuz Erlangen lahm gelegt. Mehrere Paletten voller Bier waren dort von einem Sattelzug gerutscht.

Bestes Wetter und dazu noch für viele ein Brückentag nach dem Himmelfahrtstag: Kein Wunder, dass die Sternennacht am Freitag wieder ein ganz besonderes Ereignis war. Schon am späteren Nachmittag strömten Besucher in die Erlanger Innenstadt, um etwa bei lockeren DJ-Beats auf dem Hugenottenplatz entspannt ins Wochenende zu starten. Musik stand bei dieser Open-Air-Veranstaltung ohnehin mit im Mittelpunkt, natürlich nutzte der ein oder andere auch die längeren Ladenöffnungszeiten für einen kleinen Einkaufsbummel am Abend.