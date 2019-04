19-Jähriger droht Autofahrer in Erlangen mit Schusswaffe

Wagen geschnitten - Polizei stellte Führerschein sicher - vor 21 Minuten

ERLANGEN - Ungewöhnliche Situation im Straßenverkehr: Mitten in Erlangen hat ein 19-Jähriger am Samstag einen anderen Autofahrer mit einer Schusswaffe bedroht. Die Polizei folgte dem jungen Mann - und konnten ihn schließlich an seiner Wohnadresse antreffen.

Der junge Fahrer schnitt am Samstagnachmittag mit seinem Wagen einen 30-jährigen Autofahrer und zückte dann eine Schusswaffe. Der 30-Jährige fühlte sich durch die Aktion bedroht und alarmierte die Polizei, welche den 19-Jährigen schließlich an seiner Wohnadresse. Die Einsatzkräfte stellten den Führerschein des Tatverdächtigen fest. Außerdem wurden Ermittlungen wegen Bedrohung eingeleitet.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jm