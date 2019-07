30 Jahre Kunstmuseum Erlangen

Werkschau des Künstlers Bernhard Rein

ERLANGEN - Das Kunstmuseum zeigt aktuell anlässlich seines 30-jährigen Bestehens eine Doppelausstellung: eine Werkschau des gerade 80 Jahre alt gewordenen Erlanger Künstlers Bernhard Rein. Zusätzlich gibt es eine kleine Schau mit Kunstwerken der Künstler aus dem Umfeld des Freundeskreis-Vereins - beispielsweise von Brigitte Heyduck, Michael Engelhardt, Walter Förster, Jutta Cuntze, Cilly Vosswinkel oder Statuen von Emile Mondon

Vor kurzem wurde er 80 Jahre alt: Das Kunstmuseum präsentiert unter anderen die Werke von Bernhard Rein.



Das Museum )Nürnberger Str. 9. Bis 4. August, Mi., Fr., Sa. 11 bis 15, Do. geöffnet: 11 bis 19 Uhr, So. 11 bis 16 Uhr) selbst wurde bekanntlich 2016 von der Stadt Erlangen übernommen und wird seitdem von Herbert Kurz geleitet. Das Jubiläum nahm das Museum zum Anlass für ein kleines Fest mit Musik, Künstlergesprächen und solider Jazz-Musik.

Der Bildhauer und Zeichner Bernhard Rein kann mit seinen 80 Jahren auf ein ebenso großes wie vielseitiges Œuvre zurückblicken. Den in Oberammergau ausgebildeten Holzbildhauer zog es 1958 nach Nürnberg zum Studium an der Akademie für Bildende Künste bei Prof. Hans Wimmer. Hier entdeckte er für sich als neue Materialien Bronze und Stein, was ihm – noch während der Studienzeit – einen Auftrag der Barmherzigen Brüder in München für eine Abendmahlsszene und eine Grablegung verschaffte. Religiöse Motive prägten auch die ersten Jahre als freischaffender Künstler, wie beispielsweise die liturgische Ausgestaltung der Krankenhauskapelle in Burgkunstadt oder die Kreuzwegstationen in der Klosterkapelle Mallersdorf.

Markanter Stil

In eine neue (weltliche) Richtung führte ihn ein Auftrag des Deutschen Archäologischen Instituts für eine Ausstellung im Deutschen Museum im Rahmen der XX. Olympischen Spiele in München. Bronzeabgüsse von zahlreichen Figuren aus dem vorchristlichen Griechenland faszinierten ihn (und seine Auftraggeber) ebenso wie die meist aus hellem Granit herausgearbeiteten Flechtbandornamente, zu denen er seit 1984 genau 27 minutiös ausgearbeitete Zeichnungen als zukünftigen Motivschatz anfertigte.

Ab dieser Zeit entstehen zahlreiche Brunnen, Marmor- und Bronzearbeiten, die diesen Formenreichtum der unterschiedlich geflochtenen oder verschlungenen Bänder zum markanten Stil von Bernhard Rein werden lassen – darunter auch so faszinierende geometrische Figuren wie das berühmte Möbius-Band, das anscheinend eine logische Unmöglichkeit darstellt, da es kein Oben und Unten kennt.

Neben kleinen Handschmeichlern aus Marmor oder Flusskiesel hat sich Rein aber immer wieder auch an vergleichsweise riesigen Objekten versucht, denen – wie Kurator Herbert Kurz einräumte – aus Gewichtsgründen der Zugang ins Kunstmuseum verweigert wurde. Ein tonnenschweres Flechtwerk ist im Eingangsbereich des Kunstmuseums im Erdgeschoss zu sehen. Daneben gibt es aber auch versteinerte Faltenwürfe mit bekannten Gesichtern oder Tierdarstellungen, die den leisen Humor Reins erkennen lassen.

Im "Festakt" zum Jubiläum ordnete der Vorsitzende des Fördervereins, Bernd Nürmberger, das Kunstmuseum als nötige Konkurrenz zu Nürnberg und Fürth ein. Der Freundeskreis des Kunstmuseums müsse das Anliegen haben, durch Ankäufe einen repräsentativen Ausschnitt regionalen Kunstschaffens zu sammeln, darunter auch historische Bilder Erlanger Malergrößen. Erlangens Kulturreferentin Anke Steinert-Neuwirth gratulierte zu einer Kunstinstitution, die fast ausschließlich von Ehrenamtlichen gestützt wird, Hannsdieter Hirsch vom Freundeskreis warb um dessen Erweiterung auch in die junge Generation hinein.

Das Jazz-Duo Fonder – mit Markus Harm am Saxophon und Peter Christof am Bass – sorgte mit wohlklingenden amerikanischen Jazz-Klassikern für eine heiter-entspannte Atmosphäre.

PETER MILLIAN