300 Jahre Theater Erlangen werden lebendig

ERLANGEN - Mit einem Performance-Abend soll der Eröffnungsabend des Markgrafentheaters vor 300 Jahren lebendig werden.

Irgendwas muss doch dran sein an den Theorien über die Sonische Forschung, die Florian Hümmer vor rund einer Stunde vorgestellt hat. Also, dass die Klangwellen der Musik und der Gespräche, die im Markgrafentheater über drei Jahrhunderte erklangen, ihre Spuren hinterlassen haben müssen.

Schließlich treffen diese irgendwo auf Materie und verändern diese, bevor die Schallwellen zurückgerufen werden – oder so ähnlich. . . Deshalb könne man auch ins Holz der Ränge des Barock-Theaters hineinhören. Und tatsächlich: Zum Finale von "Projekt 1719. Elefanten in Erlangen – eine Spurensuche" erklingt nun hinter der Wand auf der Bühne Gesang.

