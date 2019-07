32-Jähriger begrapscht Kind in Erlanger Röthelheimbad

Bademeister alarmierte Polizei - Mann wurde noch im Bad festgenommen - vor 43 Minuten

ERLANGEN - Am Samstagnachmittag vertraute sich ein Junge einem Bademeister im Röthelheimbad in Erlangen an: Ein Mann hatte den Schüler in der Nähe des Nichtschwimmerbeckens zuvor unsittlich berührt. Die Beamten konnten vor Ort noch einen 32-Jährigen festnehmen.

Gegen 13 Uhr befand sich der Junge im Bereich des Nichtschwimmerbeckens im Freibad in der Hartmannstraße in Erlangen. Dort soll ein Mann das Kind unsittlich berührt haben. Der Schüler erzählte dem Bademeister in dem Schwimmbad von dem Vorfall und dieser rief sofort die Polizei.

Die alarmierte Streife rückte an und konnte den mutmaßlichen Täter festnehmen. Der 32 Jahre alte Mann wurde im Anschluss zur Dienststelle gebracht. Er muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern rechnen.

