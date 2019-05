48-Jähriger randalierte wegen Hausverbots in Kneipe

Polizei musste in der Erlanger Innenstadt anrücken - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Ein 48-jähriger Erlanger wollte nicht einsehen, dass er Hausverbot in einer Kneipe in der Innenstadt hat. Daraufhin begann er zu randalieren. Auch die Polizei konnte ihn nicht beruhigen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Polizei zu einer Kneipe in der Innenstadt gerufen, da dort eine Person randalierte. Vor Ort trafen die Beamten einen 48-jährigen Erlanger an, der sich an beiden Händen Schnittverletzungen zugezogen hatte.

Über den Wirt der Kneipe konnte in Erfahrung gebracht werden, dass dem 48-Jährigen der Zutritt zur Kneipe verwehrt worden war, da gegen ihn aktuell ein Hausverbot bestand. Der mit zwei Promille stark alkoholisierte Mann war damit offensichtlich nicht einverstanden, weshalb er aus Frust eine Fensterscheibe der Kneipe mit den Fäusten einschlug.

Auch während der polizeilichen Aufnahme war der Mann nicht zu beruhigen, weshalb er kurzzeitig gefesselt werden musste. Selbst eine ärztliche Versorgung lehnte der Mann ab. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde dem Mann ein Platzverweis ausgesprochen. Gegen den 48-Jährigen wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

