A 73 bei Baiersdorf: Unfall mit vier Autos

Pkw stieß mit Kleintransporter zusammen und kippte um. - vor 1 Stunde

BAIERSDORF - Am heutigen Vormittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn zwischen Baiersdorf Nord und Süd in Fahrtrichtung Nürnberg.

Ein Pkw kam in Folge eines Zusammenstoßes mit einem Kleintransporter auf der Seite zum Liegen, wobei die Fahrerin in ihrem Auto eingeschlossen war. Sie erlitt mittelschwere Verletzungen und musste mit Rettungsschere und Spreizgerät von der Feuerwehr befreit werden.

An dem Unfall waren insgesamt vier Fahrzeuge beteiligt, wobei ein Van, sowie ein Lkw mit Blechschäden davonkamen. Der Fahrer des unmittelbar beteiligten Kleintransporters wurde nur leicht verletzt.

Die alarmierten Feuerwehren Baiersdorf und Wellerstadt waren schnell am Einsatzort. Der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen aus Baiersdorf, sowie aus Erlangen waren unmittelbar in die Rettung eingebunden und versorgten die Patientin noch in ihren Fahrzeugen. Drei Polizeistreifen übernahmen die Ermittlungen des Unfallhergangs, der aktuell noch nicht geklärt ist.

en