A 73 bei Erlangen zeitweise gesperrt

ERLANGEN - Die Autobahndirektion Nordbayern sperrt die A 73 zwischen dem Autobahnkreuz Fürth/Erlangen und der Anschlussstelle Erlangen-Eltersdorf in der Nacht von Freitag auf Samstag, 24. August, von etwa 21.30 Uhr bis 5 Uhr in Fahrtrichtung Fürth. Grund für die Sperrung sind Arbeiten zur Erhöhung der Verkehrssicherheit, wie es hieß.

Der Verkehr auf der A 73 wird zwischen der Anschlussstelle Erlangen-Bruck und der Anschlussstelle Erlangen-Eltersdorf in Fahrtrichtung Fürth über die Staatsstraße 2242 umgeleitet.

Seit Monaten finden am Autobahnkreuz bei Erlangen Bauarbeiten statt.

Die A3 ist mit 769 Kilometern die zweitlängste Autobahn Deutschlands und durchquert die Metropolregion Nürnberg. Unfälle, aufwändige Brückenbauten und der Fund einer Quelle am Straßenrand: Wir blicken in die vielseitige Geschichte der Autobahn.

Die Verkehrsteilnehmer von der A3 kommend in Fahrtrichtung Fürth werden über das Autobahnkreuz zur Anschlussstelle Erlangen-Bruck und dann weiter über die Staatsstraße 2242 geleitet. Die Umleitung ist mit U58 ausgeschildert.

Es sind Bilder der Zerstörung: In einer Nacht- und Nebelaktion haben sich die Bauarbeiter am Wochenende an die Abrissarbeiten der Autobahnbrücke über der A3 am Kreuz Fürth/Erlangen gemacht. Zum ersten Mal kam dabei eine brandneue Technik zum Einsatz, um die alte Konstruktion aus Spannbeton zu entfernen: Ein aus drei Baggern konstruiertes Arbeitsgerät auf Raupenketten - auch genannt "Der Brücken-Killer".