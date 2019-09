A3 gesperrt: Zwei Schwerverletzte bei Erlangen

ERLANGEN - Zu einem schweren Unfall mit zwei Schwerverletzten kam es am Freitagmorgen auf der A3 bei Erlangen, als ein Transporterfahrer im morgendlichen Berufsverkehr offenbar ein Stauende übersah und auf ein Auto auffuhr.

Der Fahrer eines Kleintransporters übersah offenbar das Ende eines Staus und fuhr ungebremst auf einen vorwegfahrenden Mercedes auf. Foto: NEWS5 / Merzbach, NEWS5



Der Unfall ereignete sich gegen 8.30 Uhr auf der A3 zwischen den Ausfahrten Höchstadt-Ost und Erlangen-West in Richtung Nürnberg. Wie die Polizei mitteilte, übersah der Fahrer eines Kleintransporters wohl das Ende eines Staus, der sich auf der Autobahn gebildet hatte. Er fuhr ungebremst auf einen Mercedes auf, und schob das Auto unter den vor ihm abbremsenden Lastwagen.

Glücklicherweise waren direkt gegenüber der Unfallstelle Arbeiter der Autobahndirektion mit Mäharbeiten beschäftigt. Zusammen mit weiteren Autofahrern befreiten sie den bewusstlosen Mercedes-Fahrer. Sie leisteten bei ihm und dem eingeklemmten Fahrer des Kleintransporters sofort fachmännisch Erste Hilfe. Der Fahrer des Sattelzugs blieb bis auf einen Schock unverletzt.

Bergung des eingeklemmten Fahrers schwierig

Rettungsdienst und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Feuerwehren aus Hessdorf und Untermembach, die als erste an der Unfallstelle waren, leiteten sofort die Bergung und Versorgung der Verletzten ein. Insbesondere die Bergung des eingeklemmten Kleintransporter-Fahrers aus dem völlig deformierten Führerhaus gestaltete sich schwierig. Zur Unterstützung rückte die Feuerwehr Erlangen mit schwerem Gerät an. Mehrere Notärzte versorgten die beiden Schwerverletzten, die mit einem Rettungshubschrauber und einem Rettungswagen in umliegende Kliniken transportiert wurden.

Die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten dauern voraussichtlich noch bis Mittag an. Währenddessen ist die Fahrbahn in Richtung Nürnberg auf Höhe der Unfallstelle voll gesperrt, die Polizei leitet den Verkehr an der Ausfahrt Höchstadt Ost von der Autobahn ab.

