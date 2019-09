Ab die Post! Läufer meistern 33. Arcadenlauf in die Mönau

Hunderte Sportler durchqueren Erlangen - Zahlreiche Vereine am Start

ERLANGEN - Die Laufsaison ist noch lange nicht zu Ende: Das bewiesen an diesem Wochenende wieder hunderte Läufer, die zum 33. Arcadenlauf in Erlangen gestartet sind. Mit ordentlich Power ging es am Europa-Kanal entlang. Wir haben alle Bilder!

