Action, Musik und Gemütlichkeit in Neunkirchen

NEUNKRICHEN AM BRAND - Das Bürger- und Heimatfest der Marktgemeinde zog am Wochenende viele Besucher an. Ihnen wurde ein vielfältiges Programm geboten.

Volkstänze dürfen beim Heimatfest nicht fehlen. Das Schöne: Man kann sie auch gemütlich sitzend mit den Augen verfolgen. © Harald Hofmann



Spät im Jahr, nämlich erst am 1. Oktoberwochenende, findet in Neunkirchen am Brand die Kirchweih statt. Vielleicht mit der Grund, warum die Neunkirchener 1985 ihr Bürger- und Heimatfest aus der Taufe gehoben haben, um auch im Sommer prächtig feiern zu können.

Inzwischen gilt es Vielen als schönstes Fest der Marktgemeinde und ihrer Umgebung, und davon ließen sich am Wochenende bei weißblauem Himmel und mehr oder minder hohen Temperaturen wieder zahllose Besucher gerne überzeugen.

Live-Musik an mehreren Orten

Nach dem offiziellen Bieranstich durch Bürgermeister Heinz Richter mit der musikalischen Untermalung durch das Jugendorchester der Jugend- und Trachtenkapelle am Freitagabend entfaltete sich am Samstag und Sonntag der ganze Reiz des bunten Festes mit seinen zahllosen Unterhaltungsmöglichkeiten.

Gemütlich und gut beschattet ließ es sich bei Live-Musik im Stegbeckgarten, der Fröschau und am Klosterhof sitzen, samt gut gekühlter Erfrischungsgetränke und magenfüllenden Häppchen und Gerichten; und im Ortskern lockten Buden und Stände mit Selbstgenähtem, Schmuck, Holzdeko oder Naturseifen und Accessoires, dazu Pflanzentombola und Infostände rund um Artenschutz, Carsharing und Fitness.

Zentrum des reizvollen und abwechslungsreichen Rahmenprogramms war wieder das Podium am Inneren Markt mit Volks- und Showtänzen, Flamenco und Bauchtanz, TeakwonDo und akrobatischen Turnvorführungen. Eine Ausstellung über "3D-Personenscan" mit Miniaturfiguren und Objekten lockte die Besucher ins Rathaus, und auch das Felix-Müller-Museum hatte wieder seine Pforten für Besucher geöffnet.

Für die Kleinen unverzichtbar eine Fahrt in der Kindereisenbahn auf dem Zehentplatz und ein Besuch der Spielwiese im Brandbachgarten: hier gab es Flohmarkt und Spiel und Spaß mit Bogenschießen, Stockbrotbacken, Kletterinsel, Märchenerzählerin und vielem mehr.

Dazu präsentierten Grundschüler mit dem tollen Projekt "Schule aus Lego" ihre Vorstellung einer neuen energieeffizienten Schule, die unter Anleitung von Werner Kruckow entstanden ist.

