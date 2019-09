Aggressiver 18-Jähriger bei Kerwa in Heroldsberg

Unter Alkohol nach Polizisten getreten - vor 1 Stunde

HEROLDSBERG - Zum Kirchweihauftakt in Heroldsberg haben sich bereits um 20 Uhr zwei Jugendliche so heftig in die Haare bekommen, dass die Sicherheitsdienstmitarbeiter die Polizei riefen.

Vor Ort wurde den Polizeibeamten ein 18-jähriger, stark alkoholisierter Mann übergeben. Dieser verhielt sich zunehmend aggressiv, weshalb er gefesselt und fixiert werden musste. Sein Kontrahent hatte sich aus dem Staub gemacht.

Da der 18-Jährige bei seiner Festnahme mehrfach versuchte, sowohl die Sicherheitsdienstmitarbeiter als auch die Polizisten mit einem Kopfstoß und Fußtritten zu verletzten, erwarten den jungen Mann nun Anzeigen wegen versuchter Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

