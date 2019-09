#allesfürsklima: Aktionstag am Emil-von-Behring-Gymnasium

Schule in Spardorf hat am Freitag zum Klimastreik einiges geplant - vor 47 Minuten

SPARDORF - Am Freitag, 20. September, wird das Thema Klimawandel besonders im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Fridays for Future hat zu Kundgebungen aufgerufen. Auch das Emil-von-Behring-Gymnasium möchte sich für den Klimaschutz einsetzen. An der Schule in Spardorf ist ein Aktionstag geplant.

Jugendliche setzen sich für mehr Klimaschutz ein: Hier eine Szene von einer Fridays for Future-Demo in Erlangen. © Ralf Rödel



Jugendliche setzen sich für mehr Klimaschutz ein: Hier eine Szene von einer Fridays for Future-Demo in Erlangen. Foto: Ralf Rödel



Die Bewegung Fridays for Future ruft zum ersten Mal alle – also auch die Erwachsenen – zum weltweiten Klimastreik auf, zum anderen will die Bundesregierung ihr Klimaschutzpaket vorstellen. Entsprechend will auch das Emil-von-Behring-Gymnasium (EvBG) den aktuellen Anlass nutzen, um am Freitag den Klimawandel am Emil thematisch in den Mittelpunkt zu rücken. Dabei werden sich alle Jahrgangsstufen im Unterricht altersadäquat mit verschiedenen Facetten der Problematik beschäftigen.

Extinction Rebellion kooperieren mit Fridays for Future

Einerseits wird es ganz allgemein um den Klimawandel gehen, andererseits soll aber auch besprochen werden, was der Einzelne durch seinen Lebensstil zum Klimaschutz beitragen kann. Für einen Leitvortrag in der Oberstufe konnte das EvBG Werner Kruckow, Lehrbeauftragter der Georg-Simon-Ohm Hochschule in Nürnberg zum Thema Nachhaltigkeit, gewinnen.

Der Aktionstag wird um 9.40 Uhr von der Spardorfer Bürgermeisterin Birgit Herbst, Landrat Alexander Tritthart und der neuen Schulleiterin StDin Nora Leykamm eröffnet.

Quiz zu Fridays for Future: Wie gut kennen Sie die Umwelt-Bewegung? © HANNA FRANZEN/AFP Die Fridays-for-Future-Bewegung ist in aller Munde. Aber wofür kämpft sie? Wer ist Initiator? Das und viel mehr möchten wir in unserem Quiz von Ihnen wissen! Jetzt Quiz starten © Susan Walsh, dpa © Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa Frage 1/10: Woher kommt Fridays-for-Future-Gründerin Greta Thunberg? Dänemark Norwegen Schweden Finnland Zum Einstieg eine zugegeben einfache Frage - Greta Thunberg wurde am 3. Januar 2003 im schwedischen Stockholm geboren. nächste Frage © Ralf Maro, epd © Christian Ditsch, epd Frage 2/10: Wann fand der erste weltweit organisierte Klimastreik statt? 16. November 2018 15. Februar 2019 15. März 2019 Ein wenig hat es zwar gedauert, bis die Fridays-for-Future-Bewegung auch international große Wellen schlug - am 15. März 2019 war es dann aber soweit. Fast 1,8 Millionen Menschen nahmen weltweit an den Demonstrationen teil. nächste Frage © Kirsty Wigglesworth © NICHOLAS KAMM, AFP Frage 3/10: Wie lange dauerte Thunbergs Atlantik-Überquerung mit dem Segelschiff? 10 Tage 12 Tage 14 Tage Thunberg verzichtet auf Flugreisen, weil auf diesen besonders viele klimaschädliche Treibhausgase ausgestoßen werden. Deshalb entschied sie sich dazu, den Weg über den Atlantik per Hochsee-Segeljacht auf sich zu nehmen. Die Überfahrt dauerte zwei Wochen. nächste Frage © Christoph Schmidt/dpa © dpa Frage 4/10: FFF wurde gegründet, um das Ziel aus dem Pariser Übereinkommen sicherzustellen. Wie lautet ein Ziel? Steuer auf alle Interkontinental-Flüge einführen Den globalen Temperaturanstieg auf möglichst 1,5 Grad zu begrenzen Die Treibhausemissionen auf aktuellem Stand lassen Die Erhöhung fossiler CO2-Emissionen Ursprünglich hatten sich die Länder auf zwei Grad geeinigt, es später aber auf Drängen einiger Staaten sogar verschärft. nächste Frage © ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, AFP © Susan Walsh, dpa Frage 5/10: Wann verweigerte Greta Thunberg den Unterrichtsbesuch zum ersten Mal, um zu streiken? Montag, den 20. August 2018 Freitag, den 24. August 2018 Mittwoch, den 29. August 2018 Obwohl die Bewegung durch ihre Freitags-Streiks bekannt geworden war, fand Thunbergs erster Streik tatsächlich an einem Montag statt. Der Grund dafür ist simpel: Es war der erste Schultag nach den Ferien. nächste Frage © Stefan Hippel, NN © Christian Mangvia www.imago-images.de, imago images / Christian Mang Frage 6/10: Fridays for Future versteht sich als "Graswurzelbewegung". Was bedeutet das? Eine Bewegung, die basisdemokratisch organisiert ist Eine Bewegung, die rasant wächst Eine Bewegung, deren Mitglieder vegan leben Der Begriff kommt aus dem angloamerikanischen Sprachraum ("grassroots movement"). nächste Frage © via www.imago-images.de, imago images / Joko © Daniel Naupold, dpa Frage 7/10: Gestreikt wird immer Freitags. Aber wieviele Freitage hat das Jahr 2019 überhaupt? 51 52 53 Das Jahr 2019 hat 52 Freitage. Fun fact: 2019 gab es jeden Wochentag nur 52-mal, außer den Dienstag - den gab es 53-mal. 53 Freitage hatte zuletzt übrigens das Jahr 2016. nächste Frage © NICHOLAS KAMM, AFP © Kay Nietfeld, dpa Frage 8/10: Welcher deutsche Politiker bezeichnete Klimapolitik als "Sache für Profis"? Svenja Schulze (SPD) Anton Hofreiter (Grüne) Markus Söder (CSU) Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) Christian Lindner (FDP) "Von Kindern und Jugendlichen kann man nicht erwarten, dass sie bereits alle globalen Zusammenhänge, das technisch Sinnvolle und das ökonomisch Machbare sehen.", so Lindner, der dafür mächtig Kritik erntete. nächste Frage © dpa © Die PARTEI Frage 9/10: Die PARTEI warb auf einem Wahlplakat mit "Fridays for Futur 2". Welcher Satz wäre dann korrekt? Die Welt wird untergehen Die Welt wird untergegangen sein Futur 2 ist die vollendete Zukunft, dementsprechend wäre "Die Welt wird untergegangen sein" korrekt. nächste Frage © Giuseppe Cicciavia www.imago-images.de, imago images / Pacific Press Agency © Uncredited/Vatican Media/AP/dpa Frage 10/10: Was stand auf dem Zettel, den Greta Thunberg bei ihrer Audienz beim Papst hochhielt? "SKOLSTREJK FÖR KLIMATET" "Make the World green again" "Join the Climate Strike" zum Ergebnis © HANNA FRANZEN/AFP Lust auf ein weiteres Quiz? Dann hier entlang! Quiz erneut starten

In der 5. Stunde wird mit Schülern, die wollen, mit einer Performance im Pausenhof der Notwendigkeit des Klimaschutzes Ausdruck verliehen. Um 18 Uhr bildet der Vortrag des Vereins Energiewende ER(H)langen e. V. mit dem Titel "Mein CO2-Fußabdruck" in der Aula des EvBG den Abschluss des Aktionstages.

An diesen Orten sind derzeit Klimastreiks für den Freitag geplant:

Wenn die Karte nicht angezeigt wird, klicken Sie hier .

Falls wir Orte vergessen haben, können Sie sich unter redaktion@nordbayern.de melden!

en