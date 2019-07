Altstadt Sommer in Erlangen mit Foodtrucks und Yoga

Ein Fest der Geselligkeit und Begegnung für Jung und Alt auf dem Altstädter Kirchenplatz - vor 44 Minuten

ERLANGEN - Am Freitag geht es los beim Altstadt Sommer: Bis zum Sonntag, 14. Juli, entsteht am Altstädter Kirchenplatz in Erlangen ein Ort der Begegnung, Geselligkeit und Entspannung.

Eine selbstgebaute Euro Paletten-Konstruktion ist Teil des Ambientes beim viertägigen Altstadtsommer auf dem Altstädter Kirchenplatz.



Auf einer selbstgebauten Euro Paletten-Konstruktion, finanziell unterstützt von der Städtebauförderung, Programm "Soziale Stadt", und viel Deko-Elementen im DIY-Stil, können große und kleine Gäste kühle Getränke und frisch belegte Brote aus der vom Internationalen Comic Salon bekannten Jurte "Chateau de Wörnier" genießen. Außerdem laden diverse Food Trucks zum Schlemmen ein und DJs sorgen schließlich für die musikalische Untermalung während dieser vier Tage.

Zumba und Yoga

Für Sportbegeisterte gibt es eine Zumba und Yoga-Session, kreativ Interessierte können beim Urban Sketching mit Michael Jordan oder einem Hand Lettering Workshop des Creativ Labors mitmachen.

Die Schneidermeisterin Susanne Spitz gibt einen Einblick in ihr Schaffen und Freunde von Glitzer und Bling-Bling können sich am Wochenende an einem Stand reichlich verzieren lassen. Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Kinder, für die es ein reichhaltiges Mitmach-Angebot von 13 bis 17 Uhr geben wird.

Schönster Platz

Dabei sein und zum "Platz der schönen Dinge" kommen und dort vier Tage lang den "Altstadt Sommer" am schönsten Platz der Stadt genießen, locken die Veranstalter. Bei Regenwetter finden die Aktionen im überdachten Gummi Wörner-Innenhof statt.

Info: Die Veranstaltung findet am Freitag, 12. Juli, von 16 bis 23 Uhr, am Samstag, 13. Juli, von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag, 14. Juli, von 11 bis 22 Uhr statt.

