"Amazonisierung" im Erlanger Bürgeramt

Abteilungsleiter registriert in Erlangen gestiegenes Anspruchsdenken bei den Kunden - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Rund 93 000 Anliegen hat das städtische Bürgeramt in Erlangen 2018 bearbeitet. Die Zahl der schriftlichen Beschwerden über die Arbeit der dortigen Mitarbeiter ist mit nicht einmal zehn allerdings relativ gering.

Alles unter einem Dach: Im Erlanger Bürgeramt sind Einwohnermeldeamt, Passstelle, Kfz-Zulassung, Fahrerlaubnisbehörde, Wahlamt und Bürgerinformation zusammengefasst. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Die Erlanger scheinen im Wesentlichen mit ihrem Bürgeramt zufrieden zu sein. Doch auch die Angestellten des Bürgerservices spüren bei den Kunden ein verstärktes Anspruchsdenken, berichtet Matthias Sitter, der Leiter der Abteilung Allgemeine Bürgerdienste und Wahlen. "Man merkt schon dieses Anspruchsdenken, dass man mit einem gewissen Vorbehalt irgendwo hinkommt."

Der 51-jährige Diplom-Verwaltungswirt bezeichnet diese Entwicklung als "Amazonisierung": Der Bürger möchte es "schnell, bequem und wichtig". Doch das sei nicht immer möglich — auch wenn sich die Mitarbeiter bemühten, eine Wartezeit von rund 20 Minuten nicht zu überschreiten. In den vergangenen Jahren sei zum einen die Einwohnerzahl (und damit deren Anliegen) gestiegen, zum anderen sei auch die Sachbearbeitung komplizierter geworden, erläutert Sitter.

Das könne, neben Hochzeiten wie Semesterbeginn, wenn sich viele Studenten in der Stadt anmelden, durchaus dazu führen, dass es in Ausnahmefällen länger dauert. Dennoch lägen Warte- und Bearbeitungszeiten in Erlangen weit unter den durchschnittlichen Zeiten von Behörden in anderen Städten.

Alles unter einem Dach

Im Erlanger Bürgeramt im Erdgeschoss des Rathauses sind unter dem Motto "Alles unter einem Dach und aus einer Hand" die Verwaltungsbereiche Einwohnermeldeamt, Passstelle, Kfz-Zulassung, Fahrerlaubnisbehörde, Wahlamt und Bürgerinformation alles an zentraler Stelle zusammengefasst. Diese Konzeption wurde in den vergangenen Jahren bereits mehrfach auch auf Bundesebene als besonders kundenfreundlich ausgezeichnet.

In Deutschland aber schwindet das Vertrauen der Bürger in ihre Behörden. Nach einer jüngsten Forsa-Umfrage, die der Deutsche Beamtenbund in Auftrag gegeben hat, halten 61 Prozent der Bürger die Behörden für überfordert.

