Amnesty International lädt zur Debatte in Erlangen

ERLANGEN - Das Thema Menschenrechte ist aktueller denn je — auch in Deutschland. In Zeiten von zunehmendem Rechtspopulismus kommt da die Veranstaltung von Amnesty International (ai) am Donnerstag in der Stadtbibliothek Erlangen genau zum richtigen Zeitpunkt.

Die hiesige ai-Gruppe lädt am 19. September ab 19 Uhr im Bürgersaal der Stadtbibliothek (Marktplatz 1) unter der Frage "Schwindende Akzeptanz für Menschenrechte?" zu einer spannenden Debatte.

Als Gäste für zwei Kurzvorträge sind EN-Redaktionsleiter Markus Hörath und der frühere NN-Innenpolitikchef und jetzige ehrenamtliche Geschäftsführer der Bürgerbewegung für Menschenwürde in Mittelfranken Herbert Fuehr geladen. Der Journalist stand jahrelang im Fokus rechtsradikaler Bedrohungen. Fragen aus dem Publikum sind durchaus erwünscht.

Im Anschluss wird die ai-Ausstellung "Stimmen für die Menschenrechte" eröffnet, die bis 22. Oktober in der Stadtbibliothek läuft. Die Schau war bereits Ende 2018 im Rathaus zu sehen.

