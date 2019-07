Anlaufstelle für Eltern von "Frühchen"

ERLANGEN - Seit September 2018 gibt es die "Frühchengruppe" in der Frühförderung Kinderhilfe Erlangen. Dort dreht sich alles um frühgeborene Kinder und ihre Familien.

Nicht viel mehr als eine Hand voll, verkabelt und nur im Brutkasten überlebensfähig: Bei Frühgeborenen kann die Medizin heute Erstaunliches vollbringen. Doch das ändert nichts daran, dass die Mütter häufig traumatisiert sind. © obs/BVMed Bundesverband Medizintechnologie/Kurt Paulus



"Er ist acht Monate alt, aber eigentlich erst fünf." Mit diesem Satz stellt Susanne Huberth bei der Begrüßung ihren Sohn vor. Das Kind auf ihrem Arm ist sehr klein. Ihr Satz liefert die Erklärung dafür. Es klingt wie eine Erklärung, die derzeit oft über ihre Lippen kommt. Eine Erklärung, die gleichzeitig viel verbirgt. Die Geschichte von Georgs viel zu früher Geburt, das traumatische Erleben der Mutter eines Frühgeborenen.

Um das zu verarbeiten und zu bewältigen, hat Susanne Huberth den Erfahrungsaustausch mit anderen Eltern in ähnlicher Situation gesucht — und die Frühchengruppe in den Räumen der Frühförderung Kinderhilfe Erlangen gefunden.

Dieses Angebot des Vereins für Menschen mit Körperbehinderung Nürnberg gibt es seit vergangenem September. Die Frühchengruppe ist einer Kooperation der Frühförderung Kinderhilfe Erlangen mit dem Staatlichen Gesundheitsamt zu verdanken und wird unterstützt durch den Sonderfonds Kinder der Bürgerstiftung Erlangen. Erfahrene Mitarbeiterinnen aus beiden Einrichtungen sind mit dabei, wenn sich die Frühchengruppe einmal im Monat trifft.

"Hier kann man durchschnaufen und Dinge besprechen, die einen im Alltag beschäftigen", sagt Susanne Huberth. "In einer herkömmlichen Babygruppe hätte ich nicht das besprechen können, was mir zu schaffen macht", ist sie sich sicher. "Man ist traumatisiert nach einer Frühgeburt. Und dann tut es gut, wenn man sich mit Gleichgesinnten austauschen kann."

Unterstützt werden die Familien in der Frühchengruppe von der Sozialpädagogin Gertrud Hahm von der Schwangerenberatung des Staatlichen Gesundheitsamtes und der Physiotherapeutin Barbara Hahm-Spinnler von der Frühförderung. Sie helfen den Angehörigen, mit ihrem Kind sicher umzugehen, beispielsweise beim Tragen, Füttern und Beruhigen, oder dessen spezifische Bedürfnissen kennen zu lernen.

Das nächste Treffen findet am 24. Juli, 9.30 bis 11 Uhr, in den Räumen der Frühförderung Kinderhilfe Erlangen in der Hofmannstraße 67 statt. Anfragen sind möglich per Telefon unter (09131) 208954.

