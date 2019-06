Ärger auf der Bergkirchweih: Polizei erteilt 100 Platzverweise

Eine Schwerverletzte nach Treppensturz - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Eine ruhige und alles in allem positive Bilanz zogen die Vertreter des Bayerischen Roten Kreuzes am Erlanger Berg nach dem Eröffnungstag. Insgesamt sechs Personen mussten allerdings in Krankenhäuser gebracht werden - darunter war auch eine Schwerverletzte. Die Polizei musste hingegen eine Gruppe mit 100 pöbelnden Besuchern des Geländes verweisen.

Auch am Pfingstsamstag wieder am Berg im Einsatz: Die Helfer und Helferinnen des Bayerischen Roten Kreuzes. Foto: Bayerisches Rotes Kreuz



"Vielleicht lag es am doch kühlen und dann auch regnerischen Wetter?", vermutete ein Pressesprecher des Bayerischen Roten Kreuzes am Freitagnachmittag. Zuvor hatte er einen sehr ruhigen Beginn der diesjährigen Bergkirchweih gemeldet.

Erst gegen 20 Uhr gab es die ersten Patienten zu versorgen. 22 Besucher wurden direkt vor Ort von den Helfern behandelt, bei zwei Personen musste ein Notarzt hinzukommen. Insgesamt sechs von ihnen wurden zur Weiterbehandlung in umliegende Kliniken gebracht.

Überwiegend handelte es sich bei diesen Einsätzen um leichtere Verletzungen. "Leider mussten unsere Trägertrupps aber auch eine schwer verletzte Patientin nach einem Treppensturz versorgen", teilte der Pressesprecher mit. Hier kam auch eine Notärztin zum Einsatz, die die Frau im Rettungswagen in die Universitätsklinik begleitete. Die Feuerwehr Erlangen unterstützte das Rote Kreuz bei diesem aufwändigen Einsatz mit Licht und Manpower.

Glücklicherweise habe sich im Verlauf des Abends herausgestellt, dass die Verletzungen der Patienten nicht so schwer waren, wie zunächst befürchtet, hieß es aus der Pressestelle weiter. Auch die schwerverletzte Frau könne das Krankenhaus wohl bald wieder verlassen.

Polizei erteilt 100 Platzverweise

Für die Polizei wiederum lief es nicht ganz so friedlich ab: Im Bereich des Bürgermeistersteges fiel eine Gruppe von rund 100 Personen auf, die die dortigen Einsatzkräfte anpöbelten. Sie beschimpften die Beamten, auch mit Lautsprechern. Die Personengruppe kassierte schließlich einen Platzverweis, der erst nach mehrmaligen Versuchen durchgesetzt werden konnte. Sie mussten sogar teilweise weggeschoben werden.

Ein 19-Jähriger beleidigte mehrere Polizeibeamte daraufhin und verweigerte die Herausgabe seiner Daten. Deshalb wurde er vorläufig festgenommen. Nach einer von der Staatsanwaltschaft angeordneten Blutentnahme wurde er wieder entlassen.

Dieser Artikel wurde zuletzt um 19.02 Uhr aktualisiert.

mch