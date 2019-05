Ärzte wehren sich: Warnstreik in der Klinik am Europakanal

ERLANGEN - Angestellte Mediziner der Klinik am Europakanal wiesen auf ihre angespannte berufliche Situation hin. Um Geld geht es bei dem Warnstreik der Ärzte vom Klinikum am Europakanal auch, aber nur am Rande. Das Hauptinteresse bei den Tarifverhandlungen gilt den Arbeitszeiten.

Auf dem Hugenottenplatz fand am Dienstag ein dreistündiger Warnstreik der angestellten Ärzte beim Klinikum am Europakanal statt.



Zwar fordert der Marburger Bund, der Verband der angestellten und beamteten Ärzte, auch fünf Prozent mehr Gehalt — doch das Hauptinteresse bei den Tarifverhandlungen gilt den Arbeitszeiten. In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder Warnstreiks gegeben, auch in Erlangen. Auf dem Hugenottenplatz fand am Dienstag ein dreistündiger Warnstreik der angestellten Ärzte beim Klinikum am Europakanal statt.

"Privatleben egal", Burnout droht

So schildert die Ärztin Sevil Ozan-Mergner, dass sie keine Lust mehr hat, die bisher tariflich begründete Aussage zu hören, dass "Privatleben egal" sei. Wer Kinder habe, wisse, wie kompliziert Familie sei. Wenn dann auch noch kurzfristig eine Nachtschicht übernommen werden müsse, sei sie schnell in einer "zeitlichen Bedrängnis". Auch drohe Burnout.

Auch für die psychiatrische Fachärztin Angela Schmidt besteht Handlungsbedarf bei den Tarifen. Auf dem Hugenottenplatz wiesen gestern Ärztinnen der Klinik am Europakanal auf ihre prekäre Situation hin: So sei es zum Beispiel immer noch nicht Usus, Überstunden automatisch zu erfassen. Die Anträge dafür seien jedoch so umständlich formuliert, "dass sie niemand ausfüllt."

"Wir sind keine Halbgötter in Weiß mehr"

Auch müssten Ärzte nach 16-stündiger Bereitschaft zwei freie Tage nehmen. "Bei diesem Ausgleich kommen wir aber zeitlich ins Minus", sagt Angela Schmidt. Junge Ärztinnen und Ärzte hätten aber den Anspruch, gesund zu bleiben und Familie zu haben. "Wir wollen zum Wohl der Patienten arbeiten und trotzdem noch Mensch sein", sagt die Medizinerin.

Generell hätte sich der Anspruch der angestellten Ärzte an die Arbeit geändert. "Wir sind doch keine Halbgötter in Weiß mehr", sagt Angela Schmidt. Das sollte sich endlich auch im Tarifvertrag wiederfinden.