Attraktive Busverbindung zwischen Baiersdorf und Erlangen

Barrierefrei, mit WLan und ohne Umsteigen mit der Linie 252 unterwegs

BAIERSDORF - Ab sofort kann man barrierefrei, mit WLan und ohne Umsteigen mit dem Linienbus in 40 Minuten von Baiersdorf Nord zu den Arcaden in Erlangen fahren.

ÖPNV-Frühlingsaktion in Baiersdorf. Noch schneller von der Krenstadt in die Hugenottenstadt (v. l.): Bürgermeister Andreas Galster, Landrat Alexander Tritthart, Busunternehmer Werner Vogel und sein Fuhrparkleiter Damian Breuer. © Roland G. Huber



Die Startschwierigkeiten sind beseitigt. Jetzt läuft der Verkehr auf der Buslinie 252 von Baiersdorf nach Erlangen rund. Das sagen Landrat Alexander Tritthart, Bürgermeister Andreas Galster und Busunternehmer Werner Vogel wie aus einem Mund.

Die Verbesserungen auf der VGN-Linie 252 können sich in der Tat sehen lassen. Von Montag bis Freitag fährt der Bus von 5 Uhr früh bis 1 Uhr nachts zirka im Stundentakt, der Stundentakt gilt auch am Samstag von 5 bis 1 Uhr. Die Taktung ist so ausgerichtet, dass Anschlusszüge in Erlangen erreichbar sind. Zudem wird der Baiersdorfer Stadtteil Wellerstadt mit seinen drei Haltestellen jetzt bei jeder Fahrt angefahren. Früher hielten hier die Busse nur fünfmal am Tag.

Die neuen Busse in einheitlichem weiß-gelbem Design sind leicht erkennbar, barrierefrei, verfügen über Klimaanlage, eine Freifläche für Kinderwagen, Rollstühle oder Fahrräder sowie über kostenloses WLan. Wenn im September die neuen Busse für den Höchstadter Bereich kommen, wird das gesamte Busnetz im Landkreis Erlangen-Höchstadt über WLan verfügen. Das Bayern-WLan wird laut Landrat mehr genutzt als erwartet.

Und Werner Vogel ergänzt, dass das WLan-Angebot auch noch den positiven Effekt habe, dass der Vandalismus in den Bussen erkennbar nachgelassen habe. Wenn die Leute mit ihren Smartphones beschäftigt seien, kämen sie offenbar nicht auf abwegige Gedanken im Bus.

Bürgermeister Galster lobte die sinnvolle und nachhaltige ÖPNV-Politik des Landkreises. Gerade für ältere Leute sei es gut, ohne Umsteigen direkt von Baiersdorf bis zu den Arcaden fahren zu können, von wo aus sie leicht zu Fachärzten gelangen könnten.

