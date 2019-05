Attraktives Programm beim Kultursonntag in Erlangen

Angebote im Stadtmuseum, Kunstpalais, Theater und im E-Werk - vor 1 Stunde

ERLANGEN - EN-Stammtisch zum Thema Europa, Theater, Musik und mehr: Im Stadtmuseum, Kunstpalais, Theater und im E-Werk findet am Wochenende bei freiem Eintritt der Kultursonntag statt.

Das E-Werk eröffnet am Kultursonntag die Biergarten-Saison und startet um 11 Uhr in der Kellerbühne mit dem "EN-Stammtisch mit Musik" rund ums Thema "Europa" plus Weißwurst und Livemusik von Boxgalopp. "Geraldino & die Plomster" geben ab 14.30 Uhr vergnügte Songs für Kinder zum Besten. Ab 17 Uhr ist der SingerSongwriter Malik Harris zu Gast. Ab 20.30 Uhr heißt es in der Kellerbühne "Jazz4Free" von "Perplexities on Mars" mit Stücken von Folk/Jazz bis zu Alternative-Jazz/Independent-Rock.

David Saam (Mitte) und seine Mitmusikerinnen bei eubem EN-Stammtisch. © Edgar Pfrogner



David Saam (Mitte) und seine Mitmusikerinnen bei eubem EN-Stammtisch. Foto: Edgar Pfrogner



Das Theater zeigt ab 14 Uhr das Jugendstück "Huck Finn", welches sonst nur in Erlanger Klassenzimmern zu sehen ist. Außerdem sind ab 15 Uhr Barockensembles der Erlanger Sing- und Musikschule mit Musik aus der Zeit um 1719 im Markgrafentheater zu Gast. Ab 16 Uhr jazzen die Rhythmcats.

Bilderstrecke zum Thema "Mein Freund, der Baum": EN-Stammtisch im Biergarten des E-Werks Beim jüngsten Stammtisch der Erlanger Nachrichten drehte sich alles rund um das Thema Bäume. EN-Kulturredakteur Stefan Mößler-Rademacher und Redaktionsleiter Markus Hörath moderierten die Diskussion rund um Nachverdichtung und Urban Gardening in der Hugenottenstadt. Angesichts des sonnigen Wetters zogen die Protagonisten von der Kellerbühne zum Biergarten des E-Werks um.



Das Kunstpalais hat von 10 bis 18 Uhr geöffnet und präsentiert zwei Ausstellungen: "Architecture of the Nights" von Alona Rodeh und "Nothing new" von Andreas Schmitten . Ab 11 Uhr wird das Kinderstück "Immerfort in einem Wort" als Bildergeschichte zum Leben erweckt und ab 14 Uhr liest der Schauspieler Ralph Jung "Wie Findus zu Pettersson kam". Die "Musiker ohne Grenzen" bringen ab 15 Uhr ihr Groove-Sounds ins Kunstpalais (nochmal ab 16.30 Uhr im Stadtmuseum und ab 18.45 im E-Werk).

Bilderstrecke zum Thema EN-Stammtisch in Erlangen: Das World Wide Web ist weder gut noch böse Wird der Umgang untereinander und die Kommunikation miteinander rauer? Das war die Frage, unter der der jüngste Stammtisch der Erlanger Nachrichten im E-Werk stand. Dort war vor rund 100 Besuchern davon zumindest nichts zu spüren: Obwohl es bei Podiumsrunden zunehmend beliebt ist, andere nicht ausreden zu lassen, blieb der Ton auf dem Podium am Sonntag doch eher gepflegt und gemütlich.



Das Stadtmuseum hat von 11 bis 17 Uhr geöffnet und lädt zur Familien-Entdeckungstour durch die Dauerausstellung des Museums ein. Ab 11 Uhr gibt es außerdem die Führung "Erinnerung braucht Namen und Orte – Stolpersteine gegen das Vergessen" (Treffpunkt ist am Hugenottenplatz).

en