Auch mit City-Biergarten: Lange Einkaufsnacht in Erlangen

Die Sternennacht lockt mit Unterhaltungs- und Kulturprogramm - vor 5 Stunden

ERLANGEN - Die lange Einkaufsnacht steht an. Das City-Management Erlangen lädt am Freitag, 31. Mai, zum Einkaufen bis 23 Uhr. Diesjährige Höhepunkte sind der City-Biergarten am Schlossplatz, die Citybeats am Hugenottenplatz und das Open Piano am Beşiktaşplatz.

Für die lange Einkaufsnacht am Freitag hat das Erlanger City-Management wieder ein vielseitiges Angebot auf die Beine gestellt. © Ulrich Schuster



Besucher und Shoppingfreudige dürfen sich auf geöffnete Ladentüren, vielen Aktionen der Einzelhändler und ein buntes Kulturprogramm freuen. "Im Gegensatz zu einem verkaufsoffenen Sonntag ist gerade bei der Sternen Nacht noch eine ganz andere Stimmung in der Stadt zu spüren. Die vielen Verweilmöglichkeiten, die verschiedensten Leckereien aus Food-Trucks und das Kulturprogramm auf der Showbühne machen den Abend perfekt", so Julia Siebenhaar, Projektleiterin Veranstaltungen des City-Management Erlangens.

Die Kulturbühne der Stadtwerke und des fifty-fifty wartet ab 18 Uhr am Martin-Luther-Platz mit einem hochklassigen Programm auf. Ab 20 Uhr gibt´s Rock ´n´ Roll. Mr. Fingers and the Shifters, als mitreißende Liveband bekannt, liefert sie Sounds der 40ies bis 70ies mit der Energie der Jetztzeit. Unbekannte Perlen von Elvis, verloren geglaubte Underground-Hits, Songs von Jerry Lee Lewis, Johnny Cash und anderen poliert die Band mit ihrem Verständnis für jene Zeiten zu Diamanten auf. Die Hauptstraße verwandelt sich in eine Erlebnismeile der besonderen Art. Egal ob Köstlichkeiten, Künstler oder Aktionen der ansässigen Einzelhändler. Auf der Straße kann man flanieren.

Hauptstraße gesperrt

Die Hauptstraße wird bereits ab den frühen Morgenstunden bis Samstag, 1. Juni, gegen zwei Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Buslinien werden über die Fuchsenwiese umgeleitet. Eine Ersatzhaltestelle wird am E-Werk eingerichtet.

Nach der Shoppingtour können sich die Besucher auf den vielen Liegestühlen und Verweilplätzen erholen und stärken. Ein regionaler DJ sorgt am Nachmittag und Abend für Stimmung mit Unterstützung durch Klassische Begleitung. Auf dem Platz stehen für die Besucher Liegestühle, Sitzsäcke und eine "Chillout Area" zur Verfügung sowie ein gastronomisches Angebot.

Party in der Innenstadt: Die vierte Erlanger Sternennacht war ein Riesenerfolg. © Klaus-Dieter Schreiter



Die 60er Jahre leben am und rund um den Bohlenplatz auf. Bunte und wilde Petticoats, passende Musik und Aktionsprogramm sorgen für beste Stimmung. Von Rollschuhclub, über Vespa Ausstellung, zu Snacks passend zum Thema.

Ob in der Altstadt mit ihren zahlreichen oft noch inhabergeführten Geschäften oder entlang der Nürnberger Straße mit den großen Marken, in Erlangen findet sich eine vielfältige Auswahl an Einkaufsmöglichkeiten.

Der Beşiktaşplatz wird zur Anlaufstelle für alle Autobegeisterten. Das "Open Piano" ist hier ein weiteres Highlight des Abends und bietet klavieraffinen Besuchern die Gelegenheit, selbst in die Tasten zu greifen.

