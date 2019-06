Auf nach Indien

Ex-Hippie Helmut Tietz erzählt sein Leben. - 12.06.2019 19:29 Uhr

ERLANGEN - Der gebürtige Erlanger und nun im Fichtelgebirge lebende Helmut Tietz hat eine Autobiografie vorgelegt, die ihn als Alt- und Ex-Hippie ausweist, der, so sagt es der Untertitel, uns und, wie man vermuten darf, seinen vielen Erlanger Bekannten seine Geschichte erzählt. Und die ist für den heute 71-Jährigen, der in Erlangen sein Studium wegen "Kopflastigkeit" schmiss und nach Indien pilgerte, außerordentlich farbenreich.

Der Klappentext gibt Auskunft: "20 Jahre lang trug der Autor die unglaublichen Erlebnisse in seinem Kopf herum, bis ihn sein innerer Unruhegeist anstachelte, sie doch einmal aufzuschreiben." Zuerst ist es einfach das Fernweh, das ihn gepackt hat, dann aber taucht er in Indien in eine Welt ein, die ihn zunehmend gefangen nimmt und ihn ebenso verändert wie eine ganze Generation. Die Reise in sein Innerstes schildert Tietz ebenso anschaulich (und ohne allzu viele Sentimentalitäten) wie die völlig anderen Lebensumstände, auf die er sich eingelassen hat. Dass er dabei den Blick des Mitteleuropäers nicht ganz abstreifen kann und will, erleichtert die Lektüre, da er die Mindestdistanz für einen Beobachter nicht unterschreitet und auch seine Drogenerlebnisse relativ "nüchtern" beschreibt.

Auf den über 300 Seiten taucht an zahllosen Orten ein vielgestaltiges Personal auf — natürlich Einheimische (darunter zahlreiche Gurus) und eine endlose Schar an Europäern und Amerikanern, nicht selten solche, die erfolgreiche Musik-Karrieren gemacht haben und spirituelle Bereicherung suchen.

Tiefe Einsichten

Dass Tietz schließlich wieder im Hier und Jetzt (und mit Frau und Kindern) gelandet ist, soll aber nicht heißen, dass er von einer Art Abenteuerurlaub zurückgekehrt ist. Fortgefahren auf der Suche nach Abenteuern, ist er als einer zurückgekommen, der tiefe Einsichten gewonnen und Zugang zu einem Leben gefunden hat, das nun nicht in der Befriedigung materieller Bedürfnisse aufgeht.

Dass der "fantastische" Erlanger Maler Michael Engelhardt ein Indien-Aquarell als Buch-Cover besteuerte, passt gut zu einem "Heimkehrer", der sich heute nicht mehr als Hippie bezeichnet, sondern im Fichtelgebirge als Imkermeister und Kerzenhändler lebt und arbeitet. Ferner betreibt er noch ein Restaurant und gemeinsam mit Freunden die Kleinkunstbühne "Kulturhammer e.V.".

Helmut Tietz: "Die sieben Monde. Ein Hippie erzählt seine Geschichte". 311 Seiten, Medu-Verlag Dreieich, 14,95 Euro.

pm