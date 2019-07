Aufgerissener Dieseltank: Erlanger Feuerwehr im Großeinsatz

Umweltalarm in Alterlangen - Kraftstoff musste abgepumpt werden - vor 2 Stunden

ERLANGEN - Auslaufender Diesel aus einem Lkw-Tank hat die Feuerwehr am Sonntagabend in Alterlangen auf Trab gehalten. Der Sattelzug hatte offenbar, vom Büchenbacher Damm kommend, die in der Abfahrt nach Alterlangen angebrachten Warnbaken übersehen und war direkt in die Damaschkestraße zum Westbad eingefahren.

Auslaufender Diesel aus einem Lkw-Tank hat die Feuerwehr am Sonntagabend in Alterlangen auf Trab gehalten. © Torsten Hanspach



Die drei abgerissenen Sperrpfosten beschädigten dabei den Dieseltank, so dass größere Mengen Diesel ausliefen. Bis der Truck schließlich auf dem Parkplatz neben dem Westbad zum Stehen kam, hatte sich eine größere Menge Dieselkraftstoff auf rund zweihundert Metern Länge in der Damaschkestraße verteilt und bildete direkt vor dem Schwimmbad eine flächendeckende Pfütze auf dem Asphalt. Auch auf dem Parkplatz lief weiter Kraftstoff aus dem beschädigten Tank und floss in Richtung Regnitzwiesen.

Die große Menge und die Verteilung des Kraftstoffs auch auf dem querenden Radweg an der Neumühle lassen darauf schließen, dass die Feuerwehr vermutlich erst mit einiger Verzögerung alarmiert wurde. Die ersteintreffenden Kräfte der Hauptwache mussten eiligst das Leck abdichten und die Kanaleinläufe zum Regnitzgrund absichern. Dort hatte sich bereits Kraftstoff gesammelt, der abgepumpt wurde. Sowohl der Parkplatz als auch die Straße wurden großflächig mit Ölbindemittel abgestreut. Dazu wurde neben weiteren Kräften der Hauptwache auch die Freiwillige Feuerwehr Alterlangen nachalarmiert, die mit zwei Fahrzeugen anrückte.

Polizei ermittelt Unfallhergang

Friedhelm Weidinger, Erlangens Feuerwehrchef und Einsatzleiter vor Ort, untersuchte mit Vertretern der Stadtwerke und des Umweltamts, inwieweit Diesel bereits ein Abwasserrückhaltebecken gelangt war. Hier wurde zum Glück nur eine sehr geringe Kontamination festgestellt und durch Erhöhung der Umwälzmenge kompensiert.

Eine Kehrmaschine der Erlanger Stadtwerke rückte an, um die mit Bindemittel abgestreute Fahrbahn zu reinigen. Nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Straßenoberfläche durch Einwirkung des Diesels in Mitleidenschaft gezogen wurde. Den genauen Unfallhergang ermittelt nun die Polizei, die den Fahrer des Sattelzugs bereits vor Ort befragte. Für die Zeit des Einsatzes, der bis in die späten Abendstunden dauerte, wurde die Hauptwache von den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Erlangen-Stadt besetzt, um die Einsatzbereitschaft aufrecht zu erhalten.

Torsten Hanspach