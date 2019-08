Nachdem ein Streit in einem Hochhaus im Erlanger Stadtteil Büchenbach eskaliert war, drohte ein Mann damit, sich umzubringen. Polizei und Rettungsdienst rückten aus und verhinderten Schlimmeres, am Ende wurde der 49-Jährige festgenommen.

Ein Lastwagen hatte in Alterlangen mit einem aufgerissenen Dieseltank zu kämpfen. Zuvor hatte der Fahrer des Lasters die in der Abfahrt nach Alterlangen angebrachten Warnbaken übersehen und war direkt in die Damaschkestraße zum Westbad eingefahren. Dabei riss er Sperrfposten um, die den Tank beschädigten. Die Einsatzkräfte mussten somit eine große Menge an Dieselkraftstoff abpumpen.