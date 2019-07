Ausstellung erlaubt besonderen Blick auf Erlangen

Die Künstler Etiou und Michael Jordan zeigen "An den Rändern in Erlangen" - vor 38 Minuten

ERLANGEN - Etiou, Künstler und Urban Sketcher aus Erlangens französischer Partnerstadt Rennes, und der Erlanger Künstler und Comiczeichner Michael Jordan zeigen ihre Ausstellung "An den Rändern in Erlangen" in den EN-Redaktionsräumen.

Bei ihren Rundgängen fanden Etiou und Michael Jordan (rechts) auch ein Laurel-und-Hardy-Bild und übermalten es mit Erlanger Motiven. © Ralf Rödel



Bei ihren Rundgängen fanden Etiou und Michael Jordan (rechts) auch ein Laurel-und-Hardy-Bild und übermalten es mit Erlanger Motiven. Foto: Ralf Rödel



"It is in Büchenbach, but it could be almost anywhere in the world." Auf der Zeichnung von Michael Jordan ist eine Tankstelle zu sehen, ein Teil einer Hochhaus-Silhouette und der Hinweis auf 36 Grad, die an diesem Tag gemessen werden. Es sind viele Momentaufnahmen aus einem Erlangen jenseits der barocken Planstadt oder der Siemens- und Universitätsgebäude, die derzeit in einer Ausstellung in den Redaktionsräumen der Erlanger Nachrichten zu sehen sind.

Im Rahmen des Jubiläums "55 Jahre Städtepartnerschaft Erlangen-Rennes" haben sich vor einigen Tagen Jordan, Künstler und Comiczeichner aus Erlangen, und Etiou, Künstler und Urban Sketcher aus Rennes, getroffen und Entdeckungstouren durch verschiedene Erlanger Stadtteile unternommen. Am Anfang stand aber der Besuch im Amt für Statistik. "Wir wollten wissen: Wo sind die Erlanger unzufrieden? Wo gibt es in der Stadt Probleme? Wo haben die Menschen Angst?", erzählt Jordan. Etiou ergänzt: "Wir wollten bei unseren Zeichnungen weg von den Klischees und den Postkarten-Motiven."

Der Erlanger Jordan war auf noch einen anderen Aspekt neugierig: "Oft handelt es sich bei den Stadtteilen mit den unzufriedenen Bürgern auch um die Wahlbezirke, in denen die AfD überdurchschnittlich gut abschnitt. Ich wollte wissen: Was sind das für Menschen, die dort leben."

So machten sich beide auf ins Angerviertel, zu den Höchhäusern in Büchenbach und Bruck oder nach Frauenaurach. Bei Etiou stellte sich schnell Erleichterung ein: "Im Vergleich zu Vororten französischer Städte war es hier eigentlich harmlos. Keine herumlungernden Gangs, kein Müll auf den Straßen und sogar ordentlich abgestellte Fahrräder vor Eingängen zu Hochhäusern, bei denen nicht die Scheiben zertrümmert sind." Doch der Franzose weiß: "Natürlich könnte es sein, dass ich nach ein paar Tagen dort ganz anders denken würde."

Etiou ist regelmäßig als Urban Sketcher unterwegs. Er ist also einer dieser Künstler, die Städte, in denen sie leben und zu denen sie reisen, zeichnen. Direkt vor Ort, im Kontakt mit den Menschen, fixiert auf Authentizität. So sind auch die Zeichnungen, die er zusammen mit Jordan unter dem Titel "An den Rändern in Erlangen" in den EN-Redaktionsräumen zeigt, direkte Momentaufnahmen voller Kontraste zwischen provinzieller Idylle und der harten Realität einer Großstadt.

Etiou und Jordan sammelten Anregungen unter Hochstraßen, zeichneten bei Partys in Jugendtreffs, bis sie von den Gästen vertrieben wurden, oder saßen in Biergärten und lauschten Gesprächen. Bilder, die einen ganz anderen, einen ganz besonderen Blick auf Erlangen ermöglichen.

Bis 26. Juli in den EN-Redaktionsräumen (Innere Brucker Str. 11, 2. Stock), geöffnet: Mo.-Fr. 13.30-18 Uhr.

STEFAN MÖSSLER-RADEMACHER